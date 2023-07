Le previsioni meteo per la Lombardia nei prossimi dieci giorni presentano un quadro variegato. Si prevede un alternarsi di condizioni meteorologiche diverse, con un’accentuata instabilità sulle Alpi e le Prealpi, e rovesci intermittenti sulle pianure. Vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta.

Instabilità meteorologica e assenza di caldo opprimente

Un inizio di Luglio incerto

Dopo il fronte temporalesco che ha caratterizzato la fine di Giugno, Luglio inizia con correnti settentrionali moderate che portano con sé giornate piacevoli in pianura, ma anche una notevole incertezza sulle montagne. Si prevedono piogge e temporali, spesso sporadici ma improvvisi, che potrebbero interessare la regione per diversi giorni. La costante è che non ci saranno periodi di caldo eccessivo. Infatti, per la prima settimana di Luglio, non si prevedono condizioni favorevoli per l’insorgere di anticicloni invadenti.

Caldo sahariano solo al Sud

Le previsioni dei principali centri meteorologici europei indicano l’arrivo di masse d’aria calde esclusivamente nel Sud Italia. Pertanto, al Nord (e quindi anche in Lombardia) non dovremmo subire l’effetto del caldo sahariano. Questo, almeno, per la prima parte della settimana. Tuttavia, è possibile che nel medio periodo si verifichi un aumento delle temperature anche nella nostra regione.

Possibile ondata di calore e rischio di eventi estremi

Attesa per conferme sulle previsioni

Al momento, è ancora presto per fornire dettagli precisi. Vogliamo assicurare ai nostri lettori previsioni meteorologiche accurate. Pertanto, invitiamo a attendere qualche giorno per sapere se l’eventuale ondata di calore, proveniente dall’Africa, potrà interessare anche la Lombardia.

La Lombardia come linea di confine

Secondo le attuali previsioni, sembra che la nostra regione possa rappresentare una sorta di linea di confine tra il caldo intenso e le piogge violente. Il rischio di eventi estremi esiste e deve essere affrontato con le dovute precauzioni, attivando le allerte degli Enti competenti quando la data prevista si avvicina.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo per la Lombardia nei prossimi dieci giorni prevedono un’alternanza di condizioni meteorologiche, con un’accentuata instabilità sulle Alpi e le Prealpi, e rovesci intermittenti sulle pianure. Si prevede l’assenza di caldo eccessivo, almeno per la prima settimana di Luglio, e la possibilità di un’ondata di calore nel medio periodo.