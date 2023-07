Il fenomeno meteo del 1983 in Sardegna ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria di chi l’ha vissuto. Le ondate di calore, allora non così comuni come oggi, hanno colpito duramente l’isola, anche se le temperature estreme hanno interessato anche il Nord Italia e le regioni tirreniche centrali.

La Torrida Estate del 1983

Dal 18 Luglio 1983, la Sardegna ha sperimentato per due settimane temperature massime superiori ai 40°C, con medie giornaliere che raggiungevano i 43/45°C nelle aree interne e minime intorno ai 30°C. In particolare, il termometro ha registrato un aumento vertiginoso da 30°C alle 13:00 a 41°C alle 19:00 nel territorio sassarese.

Il Flagello degli Incendi

La Sardegna è stata devastata dal fuoco. Gli incendi, fuori controllo, hanno creato fronti di fuoco lunghi decine di chilometri. Per giorni, il cielo è stato coperto di cenere e il tipico azzurro del cielo sardo è stato sostituito da un cupo arancione a causa del fumo e delle particelle sospese provenienti dal Sahara.

La Mancanza di Prevenzione

All’epoca, non esisteva un sistema di prevenzione e monitoraggio degli incendi, né una rete di osservazione meteorologica diffusa. Questo drammatico evento meteo ha lasciato un segno profondo, quasi traumatico, poiché si è verificato un aumento di oltre 10°C/20°C in poche ore senza alcuna previsione, come invece è possibile oggi.

Le Temperature Record del 22 Luglio

Il 22 Luglio è stata una delle giornate più torride, con temperature sahariane anche sulle coste: 43,6 °C a Cagliari Elmas, 41,8 °C ad Alghero Fertilia, e 39,2 °C a Carloforte. I 47°C registrati all’ombra a Ottana e i 49°C a Tempio Pausania, come riportato dal Tg3 dell’epoca, non sono mai stati superati. La temperatura di Tempio Pausania è stata considerata non affidabile, in quanto la città era avvolta dalle fiamme degli incendi.

L’Emergenza Calore e le sue Conseguenze Devastanti

Con il passare dei giorni, l’emergenza calore e incendi sembrava non avere fine. Reparti ospedalieri sono stati chiusi a causa del calore eccessivo, con temperature interne che raggiungevano quasi i 40°C. Gli articoli dei giornali dell’epoca riportano un aumento dei decessi oltre quattro volte superiore alla media.

L’Impatto sulla Popolazione e sulla Fauna

La vita nelle aree interne era diventata insostenibile. Durante il giorno, in alcune zone, l’asfalto si scioglieva. I mobili in legno massiccio si crepavano. Si sono verificati danni a vari beni a causa del calore prolungato. Le persone cercavano rifugio nei terrazzi o si rifugiavano in campagna. I pronto soccorso degli ospedali erano al collasso. Migliaia di animali da allevamento sono morti a causa del calore estremo.

La Possibilità di Eventi Futuri Simili

Eventi meteo estremi come quello del 1983 potrebbero ripetersi in futuro, sia per cause naturali che soprattutto a causa dei cambiamenti climatici, che tendono ad aumentare la frequenza del meteo estremo. Siamo nel 2023, un evento simile a quello del 1983 potrebbe interessare nuovamente la Sardegna.