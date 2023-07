La Sardegna sembra essere il bersaglio principale dell’intensa ondata di calore che sta colpendo il Mediterraneo centrale occidentale, estendendosi anche alla parte orientale di questo vasto bacino. In questo contesto, ci chiediamo: quando arriverà il tanto desiderato sollievo dal caldo?

Un Ondata di Calore senza Precedenti

Dopo un picco di calore registrato mercoledì, si prevede un leggero calo delle temperature nella parte occidentale della Sardegna, ma non si tratta di un vero e proprio refrigerio. Il calore delle aree interne, soprattutto nel pomeriggio, si estenderà verso sud e verso est.

Variazioni della Temperatura

Le città di Olbia, Tortolì, Arbatax e Cagliari subiranno un notevole aumento della temperatura, soprattutto della massima, ma il caldo sarà più secco. Venerdì, ci aspettiamo un ulteriore afflusso di aria calda proveniente dall’Africa, che causerà un incremento del calore per sabato. Il fine settimana si preannuncia estremamente pericoloso e torrido, con temperature che supereranno i 42 °C. Mercoledì 12 luglio, sono stati registrati 44° a Oschiri, ma tale valore è stato raggiunto in un’ampia zona della piana di Chilivani.

Quando Finirà questa Situazione?

All’inizio della prossima settimana, in particolare lunedì 17 luglio, il caldo aumenterà ancora. Questa volta sarà davvero soffocante in modo diffuso, con picchi che supereranno i 45 °C in più di un luogo, probabilmente superando il record di calore registrato nel terribile luglio 1983.

Effetti sulla Salute e sull’Economia

Infine, è fondamentale considerare i rischi legati al caldo eccessivo, soprattutto per coloro che lavorano all’aperto e sotto il sole durante le ore diurne. Dovrebbe essere introdotta una legge che obbliga i datori di lavoro a sospendere qualsiasi attività all’aperto quando la temperatura raggiunge determinati livelli.

Alla Ricerca di un Po’ di Fresco

Nonostante l’attesa di un po’ di fresco, le notizie che abbiamo non sono confortanti. L’ondata di calore potrebbe continuare per tutta la prossima settimana.

Conclusioni

In questa situazione, attendiamo un cambiamento nel meteo e un po’ di fresco che possa portare sollievo alla Sardegna e alle altre zone del Mediterraneo centrale occidentale colpite da questo caldo estremo.