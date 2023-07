Il meteo in Lombardia è al centro dell’attenzione a causa di un potente anticiclone proveniente dal Nord Africa. Questo fenomeno, espandendosi verso il Nord, porterà la regione verso un nuovo picco di calore. L’anticipazione di questo evento sarà avvertibile già dal Venerdì 14 Luglio, con un notevole aumento delle temperature in tutta la regione lombarda.

Attese Intense Precipitazioni

Parallelamente a questa ondata di calore, il meteo in Lombardia prevede anche forti temporali. L’aria umida proveniente dall’Oceano Atlantico, superando l’arco alpino, causerà contrasti termici e lo sviluppo di temporali improvvisi e potenzialmente violenti sulla fascia alpina e prealpina, estendendo il loro effetto anche alla zona dei laghi.

Umidità Insolita

La settimana prossima sarà caratterizzata da un calore particolarmente intenso, con la Lombardia che subirà anche l’effetto di un elevato tasso di umidità. Questa combinazione creerà condizioni atmosferiche che favoriranno un aumento dell’indice di calore, ovvero la temperatura percepita, che sarà superiore a quella rilevata dai tradizionali termometri.

Significativa Instabilità Atmosferica

I temporali che stanno già iniziando a formarsi nelle ore attuali, segnano la fine di un periodo di notevole instabilità atmosferica che, nelle 48 ore precedenti, ha creato le condizioni favorevoli per la formazione di questi intensi temporali. Temporali che in alcuni luoghi si sono rivelati particolarmente forti, causando danni anche di una certa entità.

Piogge Rilevanti

Abbiamo assistito ancora una volta a precipitazioni abbondanti, soprattutto sulla fascia alpina prealpina, che in alcuni casi hanno superato i 100 mm di pioggia in 24 ore, concentrati in brevi periodi: quelli del temporale.

Prospettive Future

Uno sguardo al futuro ci suggerisce che la Lombardia non dovrebbe sperimentare temperature eccessivamente elevate, ma la previsione a medio-lungo termine è ancora molto incerta. Se le attuali previsioni fossero corrette, tra il 20 e il 27 Luglio avremmo condizioni di temperatura perfettamente nella norma, ma è difficile dare per scontato questo scenario.

Conclusione

In sintesi, la Lombardia si prepara ad affrontare un periodo di notevole instabilità atmosferica, con un’alternanza di ondate di calore e forti temporali. Le previsioni a medio-lungo termine rimangono incerte, ma si spera in un ritorno alla normalità entro la fine di Luglio. Continueremo a monitorare attentamente il meteo.