Il meteo in Lombardia, dopo una serie di temporali recenti, sembra aver preso una piega più favorevole. Tuttavia, un’area di maltempo proveniente dal Sud della regione si è spostata verso Milano e Bergamo, portando con sé precipitazioni. In alcune zone, sono stati registrati oltre 40 mm di pioggia, con punte di 50 mm. Questo fenomeno meteorologico può essere considerato un evento isolato, dato che l’anticiclone africano si sta espandendo verso il Nord, portando con sé temperature molto elevate.

Prospettive Meteo per il Weekend

Già da sabato, si prevede un notevole aumento delle temperature, che potrebbero raggiungere i 34 °C nelle zone pianeggianti attorno a Milano. Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata da un caldo intenso, con temperature minime particolarmente elevate, che potrebbero causare disagi soprattutto durante le ore notturne e nelle aree urbane, a causa dell’effetto isola di calore.

Previsioni Meteo a Breve Termine

Lunedì, il bel tempo continuerà con un ulteriore aumento delle temperature, che potrebbero raggiungere i 36 °C a Milano. Durante il weekend, una leggera instabilità atmosferica potrebbe interessare l’arco alpino, con la possibilità di qualche sporadico acquazzone accompagnato da tuoni. I primi giorni della settimana successiva saranno dominati dall’alta pressione, quindi lunedì 17 e martedì 18 luglio ci aspettiamo un cielo prevalentemente sereno con qualche nube stratificata derivante dal transito di banchi di vapore acqueo in alta quota misto a sabbia del Sahara.

Previsioni Meteo a Medio Termine

La temperatura di martedì 18 dovrebbe raggiungere il suo picco massimo, con valori in pianura che potrebbero toccare i 37-39 °C. Nelle aree urbane, l’aria sarà rovente con un alto tasso di umidità che determinerà un caldo estremamente afoso. Non è da escludere che localmente le temperature possano raggiungere i 40 °C in alcune aree della pianura lombarda.

Previsioni Meteo a Lungo Termine

Le previsioni a lungo termine indicano molto caldo per tutta la prossima settimana, sebbene la temperatura scenderà sensibilmente rispetto ai valori eccezionali che si toccheranno sino martedì 18. Giovedì avremo temperature molto più sopportabili e potrebbero verificarsi i primi nuovi temporali, che a causa della notevole energia a disposizione potrebbero essere accompagnati da forti grandinate e fenomeni meteo estremi.

In sintesi, la Lombardia si prepara ad affrontare un periodo di caldo intenso, con temperature che potrebbero raggiungere e superare i 40 °C in alcune aree. Nonostante qualche temporale isolato, l’alta pressione dominerà il meteo della regione per la maggior parte della settimana.