Il caldo afoso è una condizione climatica caratterizzata da alte temperature combinate con un’alta umidità relativa. Questa combinazione rende l’atmosfera pesante e l’aria difficile da respirare, ed è spesso percepita come estremamente scomoda.

In termini scientifici, quando l’aria è calda, può trattenere più umidità. Quando la percentuale di umidità nell’aria si avvicina al 100%, l’aria è satura di vapore acqueo e non può assorbire più umidità. In questa condizione, il corpo umano fatica a raffreddarsi naturalmente attraverso il processo di sudorazione. Quando il sudore si evapora dalla pelle, infatti, sottrae calore al corpo, raffreddandolo. Se l’aria è troppo umida e saturata di vapore acqueo, il sudore non può evaporare facilmente, rendendo inefficace il meccanismo di raffreddamento del corpo. Di conseguenza, la temperatura corporea può aumentare e la persona può avvertire una sensazione di caldo più intensa, quella che definiamo appunto “caldo afoso”.

Le zone costiere e le pianure sono particolarmente soggette al caldo afoso, in quanto l’evaporazione dell’acqua da mari, laghi o fiumi può aumentare significativamente l’umidità dell’aria. Inoltre, l’assenza di vento nelle pianure può rendere l’ambiente ancora più soffocante, dato che il vento aiuta a disperdere l’umidità e a raffrescare l’aria.

Il caldo afoso può essere molto pericoloso per la salute umana, aumentando il rischio di disidratazione, colpi di calore e altre condizioni correlate al caldo. Per questo è particolarmente importante rimanere idratati e cercare riparo in luoghi freschi durante le ore più calde del giorno.