L’analisi del modello matematico ECMWF proietta una panoramica dettagliata delle condizioni meteorologiche attese per i prossimi giorni. Nonostante la lunga durata di queste previsioni possa condurre ad una percentuale d’errore relativamente alta, la valutazione continua delle previsioni permette di affinare il modello, garantendo una sua attendibilità costante. Ecco cosa si prevede nelle prossime settimane secondo l’ECMWF.

Settimana dal 3 al 9 Luglio:

La settimana si apre con temperature nella norma o lievemente inferiori, accompagnate da precipitazioni leggermente superiori, soprattutto sulle zone adriatiche ed interne. Verso la fine della settimana, il meteo potrebbe subire una variazione con la rimonta dell’anticiclone africano.

Settimana dal 10 al 16 Luglio:

Nel corso di questa settimana, l’anticiclone africano potrebbe causare un incremento delle temperature, superiori alla media stagionale, soprattutto nel Centro Sud. Le precipitazioni saranno inferiori nel Centro e Sud, mentre resteranno nella norma al Nord. Tuttavia, la seconda parte della settimana potrebbe vedere l’Anticiclone cedere il passo a correnti occidentali piuttosto decise, in particolare sul Nord Italia e parzialmente al Centro.

Settimana 17-24 Luglio:

Nella terza settimana di Luglio, si prevedono precipitazioni superiori alla norma in tutto il Nord Italia, causate dai passaggi temporaleschi innescati dalle correnti atlantiche. Nonostante ciò, le temperature rimarranno superiori alla media stagionale.

Settimana 25 – 31 Luglio

Per l’ultima settimana di Luglio, è previsto il transito di una saccatura sull’Italia settentrionale che si andrà a posizionare sui Balcani. Di conseguenza, si prevedono precipitazioni superiori alla norma sull’Arco Alpino e la dorsale Appenninica. Le temperature potrebbero tornare a valori nella norma o addirittura inferiori, soprattutto sul lato orientale italiano.

In conclusione, le previsioni per Luglio indicano temperature probabilmente superiori alla norma, ma senza grandi eccessi, con precipitazioni che potrebbero superare la norma al Nord Italia e forse lungo la dorsale appenninica.

Le Prime Indicazioni per Agosto

Per il mese di Agosto, le prime previsioni meteo indicano un Anticiclone Africano stabile tra Algeria e Tunisia, che potrebbe sfiorare le Isole Maggiori. Tuttavia, la presenza dei massimi anticiclonici sulla Scandinavia potrebbe mettere almeno il Nord Italia sotto l’influenza di correnti occidentali atlantiche. Ciò significherebbe che le temperature probabilmente resteranno al di sopra della norma stagionale, mentre le precipitazioni sarebbero superiori al Nord e parzialmente al Centro, interessati dal passaggio di perturbazioni atlantiche.

Queste previsioni, basate sul modello matematico ECMWF, rappresentano una guida per capire cosa potremmo aspettarci nei prossimi giorni. Tuttavia, come in ogni modello di previsioni meteorologiche a lungo termine, le incertezze sono elevate e possono cambiare nel corso del tempo.