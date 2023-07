Come sarà il meteo della settimana centrale dell’Estate? È vero, mancano ancora molti giorni, ma noi cerchiamo di fare una previsione a lungo termine. Rimarchiamo però il seguente fatto molto importante.

Quando utilizziamo tale terminologia non ci stiamo riferendo a una previsione meteorologica vera e propria. Abbiamo già detto in altri articoli che è decisamente impossibile riuscire a fare una previsione precisa a 30 giorni. Possiamo però utilizzare delle tendenze e farci capo della statistica.

Il periodo più caldo dell’anno

Il periodo della seconda metà di Luglio e della prima di Agosto è sicuramente quello più caldo dell’anno. Non a caso si chiama “solleone” e questo sta a significare che anche in passato il sole era praticamente sempre presente e le temperature costantemente molto alte.

Ciò vale un po’ in tutte le regioni italiane, anche se sappiamo che il baluardo alpino e prealpino è quello che ha le la piovosità maggiore di tutta la penisola in questa fase. Ma visto che la maggior parte delle persone va in vacanza al mare, come sarà il meteo di quelle settimane?

Il responso statistico

È pertanto estremamente probabile che sia caldo e anticiclonico. In quei periodi è spiccatamente facile il fatto che si ci siano temperature sopra la media e soleggiamento molto intenso.

Ovviamente, non possiamo escludere dei fronti temporaleschi però in tal caso sarebbero decisamente molto limitati nel tempo e nello spazio. Si tratterebbe pertanto di rapidi passaggi piovosi, con qualche rovescio qua e là soprattutto nelle zone prospicienti i rilievi e ben pochi disturbi altrove.

Questa ovviamente è la situazione statisticamente più probabile, ma non è affatto una certezza. È poco possibile, ma non escludibile, il fatto che in questa Estate 2023 si vada in netta controtendenza. Fino ad adesso, infatti, il meteo ha riservato grandi sorprese. Se lo facesse anche in futuro?