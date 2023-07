Da Luglio alle Proiezioni per Agosto

Le informazioni meteo definitive relative al mese di luglio saranno disponibili all’inizio del mese successivo. Tuttavia, è indiscutibile che il caldo insopportabile l’ha fatta da padrone e probabilmente il calore estremo delle ultime settimane si rivelerà essere il peggiore di tutta l’Estate.

Dal caldo al clima più normale

In quest’avvio di settimana si è avuto il culmine di un’ondata di calore ricordata come una delle più intense mai registrate, almeno al Centro-Sud. Non a caso sono caduti svariati record di temperatura, soprattutto nel Sud e nelle due Isole Maggiori.

Un flusso d’aria fresca sta affluendo ora sul bacino del Mediterraneo, spazzando via il caldo e causando un drastico calo delle temperature verso valori più tipici per il periodo. Inevitabile, l’aspetto negativo di questo cambiamento sono stati i temporali di violenza inaudita che si sono abbattuti al Nord, con vere e proprie tempeste senza precedenti e devastanti grandinate.

Previsioni per Agosto

Anticiclone Africano in Arrivo

La preoccupazione principale riguarda le previsioni per Agosto. Dalle proiezioni sembra che l’anticiclone africano potrebbe presentarsi a più riprese, ma forse non nei primi giorni del mese. Non sarebbe una novità, ma speriamo che non sia peggio di questo Luglio. Ricordiamo che il picco dell’anticiclone africano si verifica solitamente nella prima metà di Agosto, anche se le fasi di calura si protraggono sempre più tardi, come vediamo in modo sempre più ricorrente estreme.

Possibilità di Temperature Estreme

Considerando queste previsioni, è importante non abbassare la guardia. Se dovessero formarsi nuovamente masse d’aria caldissima nel cuore del Mediterraneo, potrebbero riproporsi condizioni simili a quelle attuali. Non sappiamo a cosa si potrebbe andare incontro, ma ciò significherebbe probabilmente raggiungere o superare temperature ancora potenzialmente da record. Al momento, i modelli climatici non sono molto rassicuranti a riguardo. Continueremo a monitorare la situazione meteo e a fornire aggiornamenti.