Andamento Luglio 2023 e Proiezioni per Agosto

Nonostante sia ancora presto per trarre un bilancio definitivo sul clima e sul meteo di Luglio 2023, è indubbio che le temperature estremamente elevate ci hanno accompagnato per buona parte del mese.

Analisi delle Condizioni Meteo di Luglio

Ondata di Calore Storica

La fine del caldo intenso sta finalmente arrivando. Ci troviamo ancora di fronte a un’ondata di calore che potrebbe essere ricordata come una delle più intense mai registrate, con anche numerosi record di temperatura.

Fine Luglio i cambiamento

Il quadro meteo si modificherà drasticamente nel corso di questa settimana. È previsto un afflusso di aria fresca proveniente dal nord, che potrebbe riuscire a raggiungere il Mediterraneo, portando un deciso calo delle temperature e anche temporali violenti a causa dei notevoli contrasti termici

Proiezioni Meteo per Agosto

Continuità dell’Anticiclone Africano

Le previsioni per il mese di Agosto sembrano indicare l’ingerenza dell’anticiclone africano. Questo non rappresenta una novità, ma molti potrebbero pensare che la situazione non possa peggiorare ulteriormente. Tuttavia, è possibile che le condizioni climatiche si confermino ancora a tratti estreme, poiché l’anticiclone africano raggiunge il suo massimo potenziale tra la seconda metà di Luglio e la prima metà di Agosto.

Monitoraggio delle Condizioni Meteo in Agosto

È importante non abbassare la guardia, poiché se dovessero formarsi nuove bolle d’aria calda nel cuore del Mediterraneo, potrebbero replicare o addirittura superare le condizioni termiche attuali. Questo significherebbe potenzialmente raggiungere potenziali record. Pertanto, è fondamentale monitorare attentamente la situazione meteo anche nella prima metà di Agosto.

Successivamente, potrebbero verificarsi dei cambiamenti nella circolazione atmosferica che potrebbero portare i primi segni di un cedimento del caldo estivo. Tuttavia, questo è un argomento che verrà affrontato più avanti.

In sostanza previsioni per Agosto indicano la possibile persistenza di condizioni climatiche simili a quelle riscontrate a Luglio, dopo un avvio di Estate sottotono.