Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! Le condizioni meteo sono migliorate nettamente anche al nord dopo i temporali dei giorni scorsi. Tutto merito dell’anticiclone africano che in questi minuti si sta espandendo con vigore su tutta Italia. Domani il tempo sarà stabile e inoltre avremo un deciso aumento delle temperature su tutto lo Stivale.

Ma vediamo il meteo per domani, domenica 9 Luglio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Rari temporali sulle Alpi in serata, altrove stabile e gran caldo in arrivo. Punte di 35-36°C in Val Padana.

CENTRO – Stabile ovunque, un week-end da piena estate con caldo crescente.

SUD – Stabile e caldo in intensificazione specie sulle isole. Residuo maestrale in Puglia.