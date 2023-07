Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! Il meteo si preannuncia stabile e molto caldo ad inizio di settimana, su tutta Italia. Le uniche incertezze le troviamo sulle Alpi, dove qualche temporale sarà plausibile in serata. Altrove, invece, ci sarà dominio totale del caldo africano. Le temperature saliranno ancora fino a sfiorare i 38-39°C.

Ma vediamo il meteo per domani, lunedì 10 Luglio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Rari temporali sulle Alpi in serata, altrove stabile e gran caldo in arrivo. Punte di 35-36°C in Val Padana.

CENTRO – Stabile ovunque, la settimana parte col caldo intenso specie sul lato tirrenico.

SUD – Stabile e caldo in intensificazione specie sulle isole. Mari calmi ovunque, punte di 39°C sulle isole maggiori.