L’anticiclone sub-tropicale si dirige rapidamente verso il Mediterraneo, dove si prepara a dettar legge per oltre sette giorni. Il caldo aumenterà ovunque sin da domani, soprattutto sulle isole maggiori. Ovviamente l’instabilità sarà spazzata via, pertanto le condizioni meteo saranno spesso stabili. Nel video di oggi vedremo il tempo per domani in Italia.

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 8 Luglio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Rari temporali sulle Alpi in serata, altrove tempo stabile e velature ricche di polvere sahariana.

CENTRO – Stabile, eccetto nubi alte e velature ricche di polvere sahariana con rari fenomeni al mattino. Temperature in aumento.

SUD – Generalmente stabile con velature al mattino. Temperature in aumento.