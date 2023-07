Il caldo africano è giunto nel Mediterraneo già da diverse ore, ma sarà nel prosieguo di settimana che raggiungerà l’apice dell’intensità. Saranno centro, sud e isole maggiori gli obiettivi prediletti di questa forte avvezione calda!

Il nord, ora alle prese con alte temperature, tenderà ad essere attraversato da aria meno calda e più instabile nel prosieguo di settimana. Al contrario al sud la colonnina di mercurio salirà vertiginosamente fino a superare i 40°C su molte località. Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata faranno i conti con caldo estremo soprattutto nel week-end e ad inizio prossima settimana.

Addirittura tra 17 e 18 Luglio aumentano le probabilità dell’arrivo di caldo da record, ovvero temperature vicine ai 44-45°C su settori come foggiano e catanese. Gran caldo anche sulle coste, dove al netto di qualche grado in meno avremo molta umidità in più.