Il caldo sub-tropicale a breve invaderà l’Italia, per la seconda volta in questa prima parte dell’Estate. La prima ondata di caldo si è realizzata a ridosso del Solstizio d’Estate, ma fortunatamente ebbe breve durata. In questa seconda occasione, invece, il meteo risulterà ancor più caldo e pare proprio che possa durare anche un po’ più a lungo.

Il caldo diverrà intenso già da questo fine settimana e potrebbe persistere sull’Italia almeno fino al 14 Luglio. A ridosso di metà mese, invece, pare che l’anticiclone africano possa cominciare ad indietreggiare grazie alla spinta di aria più fresca nord-atlantica verso l’Italia. In tal caso potremmo ritrovarci alle prese con forti temporali soprattutto al nord.

Anche le temperature potrebbero tornare lentamente a scendere a partire da metà mese, ma è chiaro che mancano ancora troppi giorni per poter dare certezze.