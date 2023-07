Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! Le ultime ore di gran caldo si consumeranno oggi specie al centro-sud. Già da stasera irromperà aria più fresca atlantica al nord, dove causerà temporali e un calo termico. Quest’aria fresca dilagherà rapidamente su tutta Italia domani, donando così condizioni meteo più vivibili e sopportabili.

Ma vediamo il meteo per domani, mercoledì 26 Luglio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Temporali sparsi, localmente intensi sul Nordest, migliora in giornata. Temperature leggermente sotto le medie.

CENTRO – Temporali sul lato adriatico e Appennino, calo sensibile delle temperature ovunque.

SUD – Temporali in arrivo su Puglia e Appennino. Maestrale in rinforzo e temperature in sensibile calo dal pomeriggio.