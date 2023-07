Il gran caldo è davvero agli sgoccioli, fortunatamente aggiungerei. Questo martedì sarà l’ultima giornata di caldo estremo per il sud, con punte superiori ai 46-47°C in Sicilia. Avremo temporali al nord, grazie alle prime incursioni piuttosto fresche dall’Atlantico, le stesse che mercoledì invaderanno tutta Italia. Le temperature crolleranno nettamente ovunque.

Ma vediamo il meteo per domani, martedì 25 Luglio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Temporali sparsi, localmente intensi sul Nordest, più variabile altrove. Temperature in calo.

CENTRO – Stabile ma con nubi alte in transito. Ultime ore di caldo al mattino e pomeriggio, dalla sera temperature in calo e venti in rinforzo.

SUD – Gran caldo su tutto il settore, temperature localmente vicine ai 46-47°C in Sicilia.