Un’onda di calore storica è pronta a invadere l’Italia. L’evento meteo di maggior rilevanza sarà proprio questo. Ci attende una domenica particolare con un clima estivo che renderà il panorama italiano decisamente interessante.

Previsioni per il Nord Italia

Nel Nord Italia, vedremo modesti annuvolamenti a evoluzione diurna sul settore alpino, che solo occasionalmente potranno dar luogo a brevi piovaschi pomeridiani. Il resto del Nord sarà stabile e ben soleggiato salvo velature tra pomeriggio e sera. Le temperature in generale saranno in aumento, specie in questo settore del Paese.

Venti e Mari nel Nord Italia

I venti saranno deboli settentrionali con rinforzi locali su Puglia e coste joniche calabresi. Nei mari, il Basso Adriatico e il Nord Jonio saranno mossi, con moto ondoso in diminuzione sottocosta sul quest’ultimo.

Previsioni per il Centro Italia e Sardegna

Per quanto riguarda il Centro Italia e la Sardegna, avremo una generale stabilità con cielo sereno di giorno e stellato di notte. Le temperature saranno in aumento anche in queste aree, con un calo lieve solo sulle coste sarde occidentali.

Venti e Mari nel Centro Italia e Sardegna

I venti saranno deboli e variabili con un regime prevalente di brezza lungo le coste nel pomeriggio e con rinforzi orientali su Nord Sardegna e Bocche di Bonifacio. I mari saranno mossi con moto ondoso in rapida diminuzione nel Mar di Sardegna e nel settore ovest del Tirreno Centro-Meridionale.

Previsioni per il Sud Italia e le Isole Ma

ggiori

Nel Sud Italia e nelle Isole Maggiori avremo cieli generalmente sereni su tutte le regioni. Le temperature minime saranno stazionarie su Sicilia, Calabria e Sud Puglia, con un generale aumento sul resto del Paese.

Venti e Mari nel Sud Italia e Isole Maggiori

I venti saranno deboli variabili a prevalente regime di brezza lungo le coste. Nei mari, il Jonio Meridionale sarà da poco mosso, sottocosta, a mosso, a largo, mentre i restanti mari saranno poco mossi o localmente mossi fino al tardo mattino Mar Ligure e Canale di Sardegna, con il Medio Adriatico tendente a localmente mosso.

In sintesi, domenica sarà una giornata di caldo intenso su tutta la penisola, un evento di rilevanza per l’estate italiana. Il meteo sarà il protagonista indiscusso del weekend, caratterizzato da temperature in aumento e da un generale bel tempo.