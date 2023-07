Iniziamo un’altra settimana con il meteo che sembra voler mettere alla prova il nostro Nord Italia. Un’ondata di maltempo si sta preparando a irrompere nella giornata di Lunedì 24 Luglio, portando un mix di caldo record e temporali potenti con grandine. Una corrente instabile di origine atlantica si appresta a bussare alle porte del nostro paese, coinvolgendo principalmente le regioni settentrionali e poi spostandosi verso est e le zone pianeggianti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse e avverte delle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Sarà necessario restare in guardia e attenersi alle direttive per la protezione civile, soprattutto nelle regioni designate come allerta gialla.

Condizioni meteo attese a Nord

Le previsioni meteorologiche per il Nord Italia parlano chiaro: da Lunedì mattina, Piemonte e Valle d’Aosta saranno i primi a fare i conti con nubi dense e rovesci temporaleschi di forte intensità con il palese rischio di forti raffiche di vento ed anche grandinate. Nel corso della giornata, il maltempo si estenderà alle regioni alpine, prealpine e pedemontane, raggiungendo poi Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La Liguria e l’Emilia-Romagna inizieranno la giornata con un cielo relativamente sereno, ma nel corso della mattinata si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare isolati temporali.

Il Centro e la Sardegna

Anche il Centro Italia e la Sardegna non saranno esenti dal maltempo. In Toscana, dove la giornata inizierà con poche nubi sparse, ci si attende un graduale aumento della nuvolosità a partire dalla tarda mattinata, con rovesci o temporali isolati attesi nel pomeriggio.

Sud e Sicilia: caldo rovente

Il Sud e la Sicilia, invece, sembrano destinati a vivere una giornata all’insegna della tranquillità, con cieli generalmente sereni di giorno e stellati di notte.

Temperature e venti: dettagli

Le temperature minime segneranno un incremento su Valle d’Aosta, Piemonte, rilievi del nord-est, gran parte del Centro, Sardegna e Sicilia occidentale, mentre non si prevedono variazioni significative nelle altre zone. Le temperature massime, invece, saranno in calo al Nord-Ovest e sulla Calabria ionica.

I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti meridionali o orientali al Nord, con forti raffiche in occasione dei temporali.

Stato dei mari

I mari attorno alla Sardegna, il Tirreno settentrionale e il medio Adriatico saranno mossi, mentre l’Ionio sarà poco mosso. Gli altri bacini si presenteranno generalmente da mossi a poco mossi.

Conclusione

Di fronte a queste previsioni, la Protezione Civile consiglia di prestare la massima attenzione e di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite. L’evolversi della situazione sarà monitorato costantemente e sarà possibile reperire informazioni aggiornate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.