METEO SINO AL 2 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone domina sull’Italia, ma il meteo è cambiato senza più la cappa di caldo record africano che stringeva l’Italia in una morsa. Questo cambio di circolazione si traduce in un ritorno alla normalità estiva. Lo scenario meteo è ora momentaneamente più stabile, con condizioni di tempo estivo senza eccessi di calore.

Qualche disturbo si limiterà ad interessare il Nord Italia, con piovaschi e qualche temporale perlopiù limitato ai settori alpini e prealpini. Nel weekend è atteso un ulteriore passaggio instabile più incisivo al Nord, che potrebbe tradursi in una nuova ondata di temporale che localmente sconfinerà anche verso le alte pianure.

Sul resto d’Italia avremo sole prevalente e temperature in risalita tra sabato e domenica, per una blanda ingerenza dell’anticiclone africano. Tuttavia si tratterà di caldo più moderato e generalmente limitato al Sud e alle Isole Maggiori. Non mancheranno locali picchi di 38-40 gradi sulle due Isole Maggiori ed in Puglia.

Qualche movimento in più è atteso ad inizio Agosto, con instabilità e temperature in lieve calo. Non mancheranno passaggi instabili al Nord, specie sul Triveneto, e sul medio-alto versante adriatico. Le temperature più elevate sono attese al Sud Italia e sulla Sicilia, ma non si discosteranno troppo dalla norma del periodo.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 28 Luglio: qualche rovescio pomeridiano su Alpi e Prealpi, soprattutto nel settore orientale. Nubi irregolari anche in Liguria, con possibili locali piovaschi. Sul resto d’Italia prevarrà il bel tempo.

Sabato 29 Luglio: ondata di temporali al Nord a partire dalle Alpi e poi in sconfinamento fino alle pianure tra Lombardia e Nord-Est, con fenomeni intensi in tarda serata. Sole e caldo al Centro-Sud.

Domenica 30 Luglio: instabilità residua tra Lombardia e Triveneto, con qualche acquazzone.

Ulteriori tendenze meteo: fase normale estiva per l’avvio di Agosto, ma con rapidi impulsi d’aria fresca ed instabile che porteranno rovesci al Nord e lungo il medio ed alto versante adriatico.