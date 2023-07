METEO SINO ALL’11 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Continuano a imperversare i temporali sul Nord Italia per infiltrazioni d’aria fresca, ma il meteo si avvia a cambiare. Il cuore dell’anticiclone, ora posizionato alle latitudini nord-africane, inizierà ad espandersi più a nord, con l’instabilità sempre più limitata. Le temperature sono attese in forte risalita a partire dal Sud e dalle due Isole Maggiori.

Il Nord Italia resterà inizialmente più ai margini e qui ancora ci sarà occasione per instabilità con temporali pomeridiani non solo sulle Alpi, ma anche in Pianura Padana con rischio grandine. Questa risalita verso nord dell’anticiclone africano, in direzione dell’Italia, comporterà una fiammata di caldo intenso nel weekend per il contributo di masse d’aria d’origine sahariana.

Sono attesi i primi picchi notevoli anche di 37-38 gradi, ma valori più alti, localmente superiori ai 40 gradi, si dovrebbero toccare soprattutto in Sardegna e Sicilia su alcune località interne. Il meteo sarà ovunque stabile grazie allo strapotere dell’anticiclone subtropicale, a parte qualche temporale di calore sull’Arco Alpino.

Il caldo si farà sentire anche al Nord in Val Padana, pur con valori meno eccessivi rispetto al Sud. L’ondata di calore e l’afa associata potrebbero ulteriormente intensificarsi su tutta Italia nei primi giorni della prossima settimana. Il caldo potrebbe persistere molto a lungo, ma verso metà mese l’anticiclone africano dovrebbe cedere almeno sulle regioni settentrionali.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 6 Luglio: instabile al Nord con qualche rovescio già in mattina tra Lombardia e Triveneto. Alti temporali serali si svilupperanno sulle Alpi per poi scivolare in Val Padana, con fenomeni localmente intensi e accompagnati da grandine. Bel tempo sul resto del Paese.

Venerdì 7 Luglio: graduale rinforzo dell’anticiclone africano, più sole anche al Nord salvo focolai temporaleschi al Nord-Ovest e sul Nord Appennino. Temperature in risalita.

Weekend: tutta Italia finirà sotto l’anticiclone africano, con caldo intenso specie sulle Isole.

Ulteriori tendenze meteo: probabile ulteriore intensificazione della canicola, avremo solleone da Nord a Sud a parte qualche temporale sulle Alpi.