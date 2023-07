METEO SINO AL 31 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un autentico sconquasso meteo sta travolgendo l’Italia, dopo un lungo periodo dominato dell’anticiclone africano. Il caldo infernale, all’insegna di temperature record al Sud, sta finendo e non in modo indolore, visto il maltempo estremo con fenomeni violenti di intensità inaudita al Nord. Sono due facce della stessa medaglia di una situazione meteo del tutto eccezionale.

Il calo termico si estenderà mercoledì dalle regioni centrali verso quelle del Sud, con il caldo record che verrà totalmente spazzato via. Questo cambio di circolazione si tradurrà in qualche temporale in transito anche sulle regioni centrali e fino a parte del Sud. Il ritorno alla normalità estiva sarà comunque caratterizzato da un ampio divario rispetto alle temperature altissime precedenti.

Tra giovedì e venerdì si attende meteo più stabile e condizioni di tempo estivo senza eccessi di calore. Potrebbe però trattarsi solamente di una tregua, con il caldo africano pronto a tornare in ballo già nell’ultimo weekend di Luglio. Tuttavia si tratterà di caldo più moderato e generalmente limitato al Sud e alle due Isole Maggiori.

La calura estrema dovrebbe rimanere lontana dall’Italia anche ad inizio Agosto, la prosecuzione di un normale tempo estivo generalmente stabile, intervallato da qualche passaggio temporalesco al Nord. Le temperature più elevate sono attese al Sud Italia e sulla Sicilia, ma ben lontane dai picchi eccezionali di questi ultimi giorni.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 26 Luglio: già al mattino presenza di rovesci su aree interne ed adriatiche del Centro Italia, in estensione pomeridiano serale verso Molise, entroterra campano e Puglia. Refrigerio ovunque, con oltre 10 gradi, per via di ventilazione moderata o tesa settentrionale.

Giovedì 27 Luglio: generalmente soleggiato, qualche residuo disturbo su estremo Nord-Est e basso adriatico dove sarà possibile qualche rovescio.

Venerdì 28 Luglio: prevalenza di bel tempo, qualche rovescio pomeridiano su Alpi e Prealpi.

Ulteriori tendenze meteo: condizioni soleggiate estive salvo temporali su Alpi e alte pianure. Le temperature torneranno a tratti a salire soprattutto al Sud. Il caldo sarà comunque moderato, ben lontano dagli eccessi attuali.