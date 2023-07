METEO SINO AL 29 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo della nuova settimana promette da subito contrasti ancora più esplosivi, con l’arrivo anticipato di temporali al Nord. Si tratterà di temporali localmente di violenza inaudita, che lunedì si abbatteranno su aree alpine e prealpine, ma poi verso sera anche verso la fascia pedemontana e le alte pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto.

Tutto questo accadrà in concomitanza della fase acuta del caldo africano sulle regioni del Centro-Sud, con picchi di temperatura estremi tra la Puglia, la Calabria e le due Isole Maggiori dove si potranno superare i 45 gradi. Questa fiammata di calore rappresenterà il colpo di coda della lunga fase da canicola africana.

Già nel corso di martedì aria più fresca irromperà verso le regioni centrali e la Sardegna, mentre forti temporali continueranno ad imperversare al Nord, ancora associati al rischio di locali nubifragi e grandine grossa. I fenomeni temporaleschi si estenderanno a macchia di leopardo verso le regioni centrali, tra Toscana, Umbria e Marche.

Il refrigerio mercoledì conquisterà tutta Italia. Potrebbe però trattarsi solamente di una tregua, con il caldo sahariano pronto a tornare in ballo per fine Luglio. Tuttavia si tratterà di caldo più moderato e limitato al Sud. La calura estrema dovrebbe rimanere lontana dall’Italia per gli ultimi giorni di Luglio e ad inizio Agosto.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 24 Luglio: canicola intensa al Centro-Sud, con punte di 45-47 gradi tra Puglia, Calabria e Isole Maggiori. Temporali forti su Alpi e Prealpi, in accentuazione verso sera quando si estenderanno alla fascia prealpina e alle alte pianure dal Piemonte sino al Triveneto.

Martedì 25 Luglio: l’ondata temporalesca insisterà al Nord e zone interne del Centro. Caldo atroce al Sud, specie sui settori ionici ed in Sicilia con punte di 45 gradi o superiori.

Mercoledì 26 Luglio: refrigerio ovunque, ulteriori temporali forti sul Centro Italia ed al Nord-Est.

Ulteriori tendenze meteo: temperature più normali per fine mese, anche se torneranno a tratti a salire soprattutto al Sud.