METEO SINO AL 22 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il rialzo termico di questo weekend apre una fase meteo estrema, segnata dall’ulteriore riscossa dell’anticiclone africano. Parte così la nuova escalation termica innescata da una potente fiammata sahariana, che si annuncia straordinariamente intensa e potenzialmente da record. Il meteo risulta ovunque stabile, salvo qualche isolato acquazzone diurno su alcuni tratti dei settori alpini.

La colonnina di mercurio risale di nuovo sopra i 40 gradi in Sardegna e in qualche zona del Sud, ma è solo l’antipasto di quello che vedremo ad inizio settimana. Lo strapotere dell’anticiclone africano si intensificherà fino a livelli eccezionali, con la nuova lingua d’aria rovente sahariana che porterà picchi termici anche di 45 gradi al Sud.

Ci sono concrete possibilità che le temperature al suolo possano raggiungere dei nuovi record. Il caldo si rivelerà probabilmente estremo sia in termini di intensità che di durata. Qualche temporale sarà possibile al Nord a partire da mercoledì tra Alpi e zone settentrionali della Val Padana. Non mancheranno grandinate e colpi di vento.

Il caldo si manterrà invece intenso al Centro e soprattutto al Sud Italia probabilmente per tutto il resto della settimana. Bisognerà attendere almeno al 24-25 Luglio per un parziale refrigerio almeno sulle regioni centrali, mentre al Sud la calura sembra destinata a persistere per l’insistenza dell’anticiclone africano alle basse latitudini mediterranee.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 17 Luglio: predominio del sole e canicola che rincarerà ulteriormente la dose, con calura eccezionale sino a 42 gradi al Sud e 44 gradi sulle zone interne della Sardegna. Qualche breve acquazzone coinvolgerà le Alpi Orientali, ma sarà isolato e di breve durata.

Martedì 18 Luglio: il caldo si accentuerà ulteriormente, con punte di 45 gradi in Sardegna. Isolati rovesci saranno possibili solo sull’Arco Alpino.

Mercoledì 19 Luglio: instabilità più presente sulle Alpi, temporali in sconfinamento alle pianure.

Ulteriori tendenze meteo: altri temporali tra giovedì e venerdì al Nord. Il caldo resterà molto intenso, soprattutto sull’Italia Centro-Meridionale dove persisterà l’anticiclone africano.