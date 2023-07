METEO SINO AL 28 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è ancora divisa in due sul fronte meteo, con il Nord Italia coinvolto da altri forti temporali ed il Centro-Sud alle prese col caldo africano, non così estremo come qualche giorno fa. I contrasti termici così esagerati hanno inevitabilmente dato luogo a fenomeni violenti, tra cui nubifragi, grandinate devastanti e persino un tornado sul milanese.

Le temperature continuano a salire sopra i 40 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori, dove la bolla sahariana non si è mai ritirata. In queste zone il caldo resta opprimente anche la notte. Da domenica l’anticiclone africano rialzerà la testa e ciò comporterà un’attenuazione dell’instabilità al Nord ed un generale rialzo delle temperature.

La canicola tornerà opprimente tra Sud ed Isole dove si potranno raggiungere picchi di 42-44 gradi. Andremo così verso un nuovo picco di calore tra lunedì e martedì, con maggiore coinvolgimento del Centro-Sud. La colonnina di mercurio si riporterà sino a 45 gradi ed oltre soprattutto sulle aree interne delle due Isole Maggiori.

Questa fiammata di calore rappresenterà il colpo di coda della lunga fase da canicola africana. Già nel corso di martedì aria più fresca, a suon di temporali, irromperà verso il Nord, ma nei giorni a seguire il refrigerio si estenderà prima al Centro Italia e poi anche al Sud. Potrebbe però trattarsi solamente di una tregua, con il caldo sahariano pronto a tornare in ballo per fine Luglio.

NEL DETTAGLIO

Domenica 23 Luglio: residua instabilità tra Lombardia e Triveneto, con rovesci sparsi al mattino e successivo miglioramento. Il rinforzo dell’anticiclone africano limiterà l’attività temporalesca al Nord rispetto ai giorni passati, con temperature che risaliranno ovunque.

Lunedì 24 Luglio: fiammata africana con canicola intensa al Centro-Sud. Temporali solo sulle Alpi, in accentuazione verso sera quando si estenderanno alla fascia prealpina.

Martedì 25 Luglio: temporali in arrivo al Nord e zone interne del Centro. Caldo atroce al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: il refrigerio si estenderà a metà settimana verso il Centro-Sud, con temperature in calo anche di 10 gradi ed oltre. Sarà questa solo una pausa in vista di nuove ondate africane.