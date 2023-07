METEO SINO AL 1° AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

I temporali violenti ed il caldo africano sono due facce della stessa medaglia della situazione meteo del tutto eccezionale vissuta nei giorni scorsi. Ora l’aria fresca si è estesa fin verso le regioni meridionali a suon di qualche temporale, con il caldo record totalmente spazzato via. Questo cambio di circolazione si traduce in un ritorno alla normalità estiva.

Lo scenario meteo si farà più stabile tra giovedì e venerdì, con condizioni di tempo estivo senza eccessi di calore. In questo frangente avremo l’espansione da ovest dell’anticiclone delle Azzorre. Qualche disturbo si limiterà ad interessare il Nord Italia, con piovaschi e qualche temporale perlopiù limitato ai settori alpini e prealpini.

Nel weekend è atteso un secondo passaggio instabile più incisivo al Nord, che potrebbe tradursi in una nuova ondata di temporali che localmente sconfinerà anche verso le alte pianure. Sul resto d’Italia avremo sole prevalente e temperature in risalita, per una blanda ingerenza dell’anticiclone africano. Tuttavia si tratterà di caldo più moderato e generalmente limitato al Sud e alle Isole.

Il caldo estremo dovrebbe rimanere distante dall’Italia anche ad inizio Agosto, con la prosecuzione di un normale tempo estivo generalmente stabile, intervallato da qualche passaggio temporalesco al Nord. Le temperature più elevate sono attese al Sud Italia e sulla Sicilia, ma ben lontane dai picchi eccezionali del periodo appena trascorso.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 27 Luglio: tempo generalmente soleggiato, qualche residuo disturbo su estremo Nord-Est e basso adriatico dove sarà possibile qualche rovescio. Le temperature subiranno un lieve aumento, su valori tipici del periodo.

Venerdì 28 Luglio: predominio del bel tempo, qualche rovescio pomeridiano su Alpi e Prealpi, soprattutto nel settore orientale. Qualche piovasco potrebbe interessare anche la Liguria.

Weekend: altri temporali al Nord, fino alle pianure tra Lombardia e Nord-Est. Sole e caldo altrove.

Ulteriori tendenze meteo: scenario estivo, con qualche temporale diurno al Nord e zone interne del Centro Italia. Il caldo sarà comunque moderato, senza eccessi, un po’ più avvertito al Sud.