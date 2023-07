METEO SINO AL 6 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Agosto proporrà grosse novità, ma il meteo almeno inizialmente sarà quello tipico dell’Estate. Il sole ed un po’ di caldo saranno dominanti, ma senza gli eccessi riscontrati a Luglio. L’Italia sarà comunque in parte divisa, con maggiore instabilità al Nord dove non mancheranno temporali su Alpi, Prealpi e occasionalmente anche in Val Padana.

Sarà questo il preludio ad un peggioramento più organizzato atteso nella seconda parte della settimana, preceduto da un temporaneo richiamo di correnti calde d’origine africana. L’aria calda investirà il Centro-Sud, mentre il guasto inizierà a coinvolgere il Nord con un’intensa perturbazione a carattere freddo che entrerà in scena a partire da giovedì 3 Agosto.

Lo sprofondamento della saccatura favorirà la nascita e l’evoluzione di un vortice secondario sull’Italia, che rafforzerà gli effetti del sistema perturbato. Questo fronte dovrebbe poi attraversare tutta Italia a cavallo fra venerdì e sabato, apportando un diffuso e consistente calo delle temperature, che si porteranno fin sotto la media.

Il bel tempo dovrebbe però poi riprendere il sopravvento domenica, pur in condizioni di clima molto gradevole per venti settentrionali. A seguire l’Estate dovrebbe però velocemente tornare sui suoi passi, con il ritorno dell’anticiclone e probabilmente del caldo africano già entro il 10 Agosto. Ci sarà però la possibilità di ulteriori veloci passaggi perturbati, almeno sul Nord Italia.

NEL DETTAGLIO

Martedì 1° Agosto: avvio di giornata con il bel tempo, poi seguiranno rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, localmente in sconfinamento alle alte pianure del Nord-Est.

Caldo in lieve aumento al Centro-Sud.

Mercoledì 2 Agosto: tempo generalmente soleggiato ovunque, con temperature in rialzo. Qualche acquazzone sarà possibile sulle Alpi.

Giovedì 3 Agosto: peggiora al Nord, con temporali in accentuazione nel tardo pomeriggio-sera.

Ulteriori tendenze meteo: la perturbazione entrerà nel vivo coinvolgerà gran parte d’Italia con un deciso calo delle temperature. Domenica tornerà il sole ovunque.