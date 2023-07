METEO SINO AL 16 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

La fiammata africana domina il meteo sull’Italia, con la potente rimonta dell’anticiclone subtropicale che favorisce temperature in ulteriore rialzo sino a punte oltre i 40 gradi, specie in Sardegna. Il caldo è opprimente, accompagnato da elevati tassi d’umidità, che contribuiscono ad accentuare il disagio. La calura si fa sentire anche in Val Padana, con punte di 36-37 gradi.

Non fa caldo solo di giorno, ma anche di notte non riesce ad avere sollievo, nel mix tremendo tra alte temperature e umidità alle stelle. Tutta Italia sarà alle prese con le notti tropicali, in quanto il calore si dissipa solo in parte e molto lentamente dopo il tramonto, specie nelle grandi città. Inevitabile il ricorso all’aria condiziona per avere sollievo.

Qualcosa comincerà a cambiare nel corso di metà settimana, quando l’anticiclone africano dovrebbe cedere parzialmente almeno sulle regioni settentrionali. Ci sarà così un probabile ritorno di temporali con rischio di fenomeni anche intensi. Le temperature caleranno di qualche grado, con la calura che allenterà parzialmente la morsa.

Il caldo si smorzerà lievemente anche sulle regioni centrali, mentre permarrà molto intenso al Sud, ancora con punte di 40 gradi. Solo attorno a venerdì si farà strada aria leggermente più fresca, ma il calo termico sarà del tutto temporaneo. Nel corso del weekend si prevede una nuova probabile escalation termica, con una nuova potente fiammata sahariana che avvolgerà l’Italia.

NEL DETTAGLIO

Martedì 11 Luglio: generalmente soleggiato, nonostante il cielo offuscato, con caldo intenso all’apice. Qualche temporale di calore sulle Alpi e localmente sui rilievi appenninici abruzzesi. In serata qualche temporale potrebbe spingersi verso le aree pedemontane del Nord Italia.

Mercoledì 12 Luglio: nuovi temporali si formeranno sulle Alpi, in sconfinamento serale alle aree pedemontane e localmente sull’alta Pianura Padana in nottata.

Giovedì 13 Luglio: instabile al Nord, con temporali anche in pianura. Sole e caldo al Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: probabile nuova intensificazione dell’anticiclone e del caldo africano nel weekend, ma qualche locale temporale potrà lambire l’Arco Alpino.