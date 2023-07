METEO SINO AL 25 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo eccezionale stringe l’Italia in una morsa e si vivono giornate dal meteo storico, per le temperature che hanno in alcuni casi rotto dei primati assoluti. Non è un’ondata di calore da classica Estate ed è bene precisarlo. Si tratta di un evento del tutto eccezionale, a fronte di ondate di calore estreme sempre più frequenti rispetto al passato.

La colonnina di mercurio sta salendo ancora sino a picchi termici anche di oltre 45 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori. Lo strapotere dell’anticiclone africano non mollerà facilmente al Sud, mentre al Nord tenderà a cedere il passo ad infiltrazioni d’aria fresca, responsabili dei primi violenti temporali sulle Alpi, ma che presto sfonderanno anche sulle pianure.

Dati i contrasti termici così esagerati con energia davvero esplosiva, non mancheranno grandinate e colpi di vento. Questi temporali, che insisteranno fin verso l’inizio del weekend avranno modo di allentare un po’ la calura, anche se non porteranno chissà quale refrigerio. La calura continuerà molto forte almeno al Sud, mentre al Centro Italia si potrà perdere giusto qualche grado.

Da domenica e per l’inizio di settimana l’anticiclone africano spingerà di nuovo aria rovente verso l’Italia, ancora con un nuovo picco di calore tra lunedì e martedì con temperature sino a 45 gradi all’estremo Sud e sulle Isole. A seguire si potrebbe avere una svolta dal 26 Luglio per un refrigerio che dovrebbe allentare la potente canicola anche al Sud, almeno temporaneamente.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 20 Luglio: nelle prime ore del giorno qualche residuo rovescio sulla Val Padana centro-orientale, poi in serata si presenteranno altri temporali tra Lombardia e Triveneto in estensione dalle Alpi alle pianure fin sull’Emilia. Sole e gran caldo al Centro-Sud, con picchi di 42-44 gradi.

Venerdì 21 Luglio: un impulso instabile più incisivo causerà un peggioramento al Nord, con forti temporali verso le pianure. Isolati rovesci pomeridiani tra Toscana, Umbria e Marche.

Weekend: altri temporali al Nord, ma da domenica nuovo rinforzo dell’alta pressione africana.

Ulteriori tendenze meteo: una nuova fiammata sahariana ad inizio della prossima settimana coinvolgerà in pieno tutto il Centro-Sud. Possibili temperature record fin sopra i 45 gradi, specie sulle Isole Maggiori. Poi nei giorni successivi potrebbe finalmente giungere il tanto agognato refrigerio.