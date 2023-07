METEO SINO AL 23 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’intensa ondata di caldo è pienamente entrata nel vivo con l’Italia che vive una fase meteo da piena Estate Africana. Una potente fiammata bollente d’estrazione sahariana porterà il picco di caldo nei prossimi giorni. La colonnina di mercurio salirà sino a picchi termici anche di oltre 45 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori.

Lo strapotere dell’anticiclone africano si intensificherà fino a livelli eccezionali ed il caldo sarà atroce tanto in montagna quanto in pianura su gran parte d’Italia. Ci sono concrete possibilità che le temperature al suolo possano raggiungere dei nuovi record. Il caldo si rivelerà probabilmente estremo sia in termini di intensità che di durata.

Qualche temporale sarà possibile al Nord a partire da mercoledì tra Alpi e zone settentrionali della Val Padana. Non mancheranno grandinate e colpi di vento. Questi temporali non apporteranno però particolare beneficio in termini di calo delle temperature, con il refrigerio che risulterà di poco conto e del tutto temporaneo limitatamente alle zone investite dai temporali.

La calura continuerà forte per tutta la settimana almeno al Centro e soprattutto al Sud Italia. Bisognerà attendere almeno al 25-26 Luglio per un parziale refrigerio che potrebbe vedere le correnti atlantiche riuscire a spezzare la potente canicola, con temperature in calo verso valori più vicini alla norma stagionale.

NEL DETTAGLIO

Martedì 18 Luglio: generali condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato rovescio sulle Alpi principalmente in Valle d’Aosta e sulle Alpi Friulane. Il caldo eccezionale si accentuerà ulteriormente su tutte le regioni, con punte di 45 gradi in Sardegna.

Mercoledì 19 Luglio: sole e caldo intenso, a parte instabilità più presente sulle Alpi, con temporali in sconfinamento alle pianure centro-orientali tra tarda sera e notte.

Giovedì 20 Luglio: altri rovesci e temporali al Nord, a tratti in Val Padana. Sole e caldo altrove.

Ulteriori tendenze meteo: il caldo resterà molto intenso, soprattutto sull’Italia Centro-Meridionale dove persisterà l’anticiclone africano per il resto della settimana.