METEO SINO AL 18 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Come era attese, il meteo è divenuto più instabile al Nord per il lieve cedimento della pressione con conseguente entrata di spifferi d’aria fresca in quota. Il contrasto termico esplosivo con l’aria calda accumulata nel catino padano ha innescato lo sviluppo di temporali violenti con annessi colpi di vento, piogge torrenziali e soprattutto grandinate anche di grossa taglia sopra i 5 cm di diametro.

I temporali hanno colpito Alpi, Prealpi e qualche zona di alta pianura specie del Triveneto. Sono i primi segnali di un’instabilità che si manifesterà in modo più efficace ora a cavallo fra mercoledì e giovedì. Poco o nulla cambierà invece al Centro-Sud, con il dominio dell’anticiclone africano che continuerà ad essere pressoché incontrastato sulla scena mediterranea.

Il caldo è all’apice, accompagnato da elevati tassi d’umidità, che contribuiscono ad accentuare il disagio. Non fa caldo solo di giorno, ma anche di notte non riesce ad avere sollievo, nel mix tremendo tra alte temperature e umidità alle stelle. Le temperature caleranno di qualche grado tra giovedì e venerdì anche al Centro-Sud, con la calura che allenterà parzialmente la morsa.

Un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano è atteso per il weekend, con un’escalation termica innescata da una potente fiammata sahariana. Caldo e afa alle stelle torneranno protagonisti a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna. Probabilmente il caldo si intensificherà fino a livelli eccezionali ad inizio settimana, con un cambiamento possibile solo verso il 20 Luglio.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 13 Luglio: instabile al Nord, con temporali sparsi già in mattinata e poi nel pomeriggio-sera più diffusi qua e là sino a tutta la Val Padana. Qualche rovescio coinvolgerà anche la Liguria, i settori nord della Toscana e le coste dell’Alto Adriatico. Sole e caldo rovente al Centro-Sud.

Venerdì 14 Luglio: al primo mattino qualche residuo rovescio al Nord-Ovest sino in pianura, poi in giornata qualche locale acquazzone sulle Alpi e sull’Alto Appennino.

Weekend: anticiclone africano più forte e gran caldo, isolati rovesci di calore sull’Arco Alpino.

Ulteriori tendenze meteo: una potente vampata sahariana avvolgerà l’Italia nei primi giorni della settimana, con temperature localmente eccezionali.