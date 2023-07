METEO SINO AL 24 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Tutti si chiedono quando rinfrescherà, ma intanto il meteo ci pone dinanzi alla fase apicale di questa vampata di caldo proveniente dal Sahara. Il caldo eccezionale stringe l’Italia in una morsa e proprio in questi giorni le temperature si potrebbero spingere sino a record storici. Il caldo è tremendo anche la notte, specie al Sud, con temperature rimaste in alcuni sopra i 30 gradi.

Le temperature notturne sono quelle che mediamente ci si dovrebbe attendere nelle ore più calde di giorno. La colonnina di mercurio salirà sino a picchi termici anche di oltre 45 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori. Lo strapotere dell’anticiclone africano non mollerà facilmente e proprio al Sud il grande caldo avrà una durata che si annuncia eccezionale, con oscillazioni termiche di poco conto.

Novità si avranno invece al Nord, sotto la spinta di temporali a partire da mercoledì tra Alpi e zone settentrionali della Val Padana. Non mancheranno grandinate e colpi di vento. Questi temporali avranno modo di allentare un po’ la calura, anche se non porteranno chissà quale refrigerio. La calura continuerà forte per tutta la settimana almeno al Centro-Sud, con molte città da bollino rosso.

Un nuovo picco di caldo è atteso all’inizio della prossima settimana, ancora con picchi estremi. Bisognerà attendere almeno al 25-26 Luglio per un refrigerio che potrebbe vedere le correnti atlantiche riuscire a spezzare la potente canicola. La rinfrescata dovrebbe riuscire a conquistare un po’ tutta l’Italia, ma attendiamo conferme.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 19 Luglio: giornata all’insegna del sole e del caldo intenso, a parte instabilità più presente sulle Alpi, con temporali in sconfinamento alle pianure del Triveneto tra tarda sera e notte. In nottata i temporali si potranno estendere sull’est della Lombardia e parte dell’Emilia.

Giovedì 20 Luglio: già in mattinata qualche residuo rovescio in Val Padana, poi in serata si presenteranno altri temporali tra Lombardia e Triveneto. Sole e caldo al Centro-Sud.

Venerdì 21 Luglio: passaggio instabile più incisivo al Nord, con forti temporali verso le pianure.

Ulteriori tendenze meteo: continuerà a far parecchio caldo al Sud, a fronte di un parziale temporaneo calo termico al Centro-Nord. Una nuova fiammata sahariana ad inizio della prossima settimana coinvolgerà in pieno tutto il Centro-Sud.