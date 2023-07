METEO SINO AL 10 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone non è ancora solido sul bacino del Mediterraneo e non è in grado di garantire meteo stabile sull’Italia o almeno non sull’intera Penisola. Il cuore dell’anticiclone si trova posizionato alle latitudini nord-africane, ma nei prossimi giorni gradualmente inizierà ad espandersi più a nord, con l’instabilità sempre più limitata al Nord Italia.

Subito dopo metà settimana si inizieranno ad avvertire gli effetti della progressiva rimonta dell’anticiclone africano verso l’Italia, con temperature in forte aumento a partire dal Sud e dalle due Isole Maggiori. Il Nord Italia resterà più ai margini e qui ancora ci sarà occasione per instabilità con temporali pomeridiani non solo sulle Alpi, ma anche in Pianura Padana con rischio grandine.

Questa risalita verso nord dell’anticiclone africano, in direzione dell’Italia, comporterà una fiammata di caldo intenso nel weekend per il contributo di masse d’aria di diretta estrazione sahariana. Sono attesi i primi picchi notevoli anche di 36-38 gradi, ma valori più alti, sino almeno a 40 gradi, si dovrebbero toccare soprattutto in Sardegna e Sicilia.

Il meteo sarà ovunque stabile grazie allo strapotere dell’anticiclone subtropicale, a parte qualche temporale di calore sull’Arco Alpino. Il caldo si farà sentire anche al Nord in Val Padana, pur con valori meno eccessivi rispetto al Sud. L’ondata di calore e l’afa associata potrebbero ulteriormente intensificarsi su tutta Italia nei primi giorni della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 5 Luglio: un nuovo impulso instabile favorirà ancora temporali dapprima sulle Alpi, che sconfineranno fino in pianura con fenomeni più intensi sul Triveneto e sulla Lombardia. Più sole sul resto d’Italia, a parte dei temporali diurni lungo l’Appennino Meridionale.

Giovedì 6 Luglio: condizioni meteo ancora instabili al Nord con qualche temporale diurno e serale, mentre le schiarite prevarranno al Centro-Sud.

Venerdì 7 Luglio: rinforza l’anticiclone africano, più sole anche al Nord. Caldo in aumento.

Ulteriori tendenze meteo: entro il weekend tutta Italia finirà sotto un’intensa avvezione sahariana, con picchi di 40 gradi e localmente superiori in Sicilia e Sardegna.