METEO SINO AL 13 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Ci siamo con l’inizio della fase meteo africana, per la rimonta dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo Centrale, che porterà i suoi pieni effetti già dal weekend. Le temperature sono già in forte risalita a partire dal Sud e soprattutto dalle due Isole Maggiori, dove la colonnina di mercurio non tarderà a lievitare sino a picchi di 40 gradi.

Questa risalita verso nord dell’anticiclone africano, in direzione dell’Italia, comporterà caldo in progressiva intensificazione nel weekend per il contributo di masse d’aria d’origine sahariana che avvolgeranno soprattutto Sardegna e Sicilia. Qualche ultimo strascico d’instabilità resisterà al Nord, sempre più relegato all’Arco Alpino, per residui spifferi d’aria fresca in quota.

All’inizio della nuova settimana l’anticiclone africano salirà ulteriormente in cattedra. Il caldo si farà sentire anche al Nord in Val Padana, dove si potranno raggiungere i 37-38 gradi. Valori più alti, anche bei superiori ai 40 gradi, si dovrebbero toccare soprattutto in Sardegna e Sicilia su alcune località interne. Il caldo non risparmierà nessuna parte d’Italia, con afa in aumento.

Nel corso di metà settimana l’anticiclone africano dovrebbe cedere parzialmente almeno sulle regioni settentrionali. Ci sarà così un probabile ritorno di temporali con rischio di fenomeni anche intensi associati anche ad un certo calo delle temperature. Il caldo permarrà molto intenso al Centro-Sud, con possibilità non prima del weekend di metà Luglio.

NEL DETTAGLIO

Sabato 8 Luglio: tutta Italia finirà sotto l’anticiclone africano, con caldo intenso specie sulle Isole. Nelle prime ore del mattino qualche rovescio o temporale si attarderà tra Alto Piemonte, nord-ovest della Lombardia e Valle D’Aosta. In giornata migliora con rovesci sulle Alpi Centro-Orientali.

Domenica 9 Luglio: tempo diffusamente soleggiato e tanto caldo, con addensamenti in prevalenza innocui diurni. Qualche breve acquazzone si potrà avere sulle Alpi Orientali.

Lunedì 10 Luglio: ancora tempo stabile ovunque. Caldo ed afa in ulteriore intensificazione

Ulteriori tendenze meteo: inizialmente solleone da Nord a Sud, ma nel corso di metà settimana probabili temporali al Nord con caldo in leggera attenuazione.