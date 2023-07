METEO SINO AL 7 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il passaggio di un vortice depressionario a tutte le quote è responsabile del meteo particolarmente instabile su molte regioni d’Italia, con temporali anche forti e nubifragi. La perturbazione è in rapido spostamento verso i Balcani, ma al suo seguito affluiranno ancora correnti fresche che manterranno l’atmosfera instabile anche domenica.

L’Estate subirà un piccolo break, con temperature in netto calo anche al Sud. La nuova settimana partirà ancora zoppicante, in quanto l’anticiclone non riuscirà a reinsediarsi con forza sul bacino centrale del Mediterraneo. Nuovi impulsi instabili, veicolati da correnti occidentali, lambiranno il Centro-Nord, favorendo ancora molti rovesci e temporali.

Nel corso di metà settimana si inizieranno ad avvertire gli effetti di una progressiva rimonta dell’anticiclone africano verso l’Italia, con temperature in aumento a partire dal Sud e dalle due Isole Maggiori. Il Nord Italia resterà più ai margini e qui ancora ci sarà occasione per instabilità con temporali pomeridiani non solo sulle Alpi, ma anche in pianura.

Solo sul finire della settimana sembra probabile un’ulteriore espansione a nord dell’anticiclone africano, che abbraccerà così tutta Italia e trasporterà masse d’aria ancora più calde di diretta estrazione sahariano. Le temperature saliranno probabilmente sino a picchi di 35-37 gradi, ma valori più alti si dovrebbero toccare soprattutto in Sardegna e Sicilia.

NEL DETTAGLIO

Domenica 2 Luglio: ci saranno prevalenza di schiarite al mattino, a parte nubi e qualche rovescio soprattutto sul Basso Tirreno e sulle Alpi e Prealpi orientali. Nelle ore più calde una certa attività temporalesca si svilupperà sui rilievi specie sul Centro-Sud e sulle Alpi sino alle zone pedemontane.

Lunedì 3 Luglio: peggiora al Nord, per un nuovo instabile, con rovesci sulle Alpi ma qua e là anche in Val Padana, con fenomeni intensi. Temporali si avranno anche sull’Appennino Centrale.

Martedì 4 Luglio: instabilità più marcata al Nord, rovesci anche su aree interne del Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: graduale escalation del caldo da metà settimana sul Basso Tirreno ed Isole, poi entro il weekend l’anticiclone africano si estenderà a tutta Italia con temperature in aumento e stop all’instabilità anche al Nord.