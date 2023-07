POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica sta subendo dei veri e propri scossoni, scossoni che da qui all’ultima decade di luglio dovrebbero consegnarci non poche novità.

Difatti le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che il tempo potrebbe riservare colpi di scena con la speranza che questa terribile ondata di calore possa terminare il prima possibile.

Quando ormai saremo a fine mese l’Alta Pressione africana potrebbe ricevere l’attacco di aria fresca da nord lasciando finalmente che le temperature diminuiscano ma attenzione ai possibili fenomeni violenti che si potrebbero scatenare.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni il tempo vedrà un ulteriore rinforzo dell’Alta Pressione.

Stiamo parlando del ben noto consolidamento dell’Anticiclone Africano, quindi prepariamoci a un rialzo ulteriore delle temperature, destinate a persistere abbondantemente al di sopra delle medie stagionali.

Come detto precedentemente il caldo dovrebbe picchiare davvero forte, con rischio che si raggiungano valori record, eccezion fatta per le regioni del Nord Italia dove a tratti la circolazione atlantica riuscirà un po’ a smorzare la calura. Qui però dovremo stare molto attenti ai violenti temporali che si potrebbero scatenare.

QUANDO UN CAMBIAMENTO?

Un quadro meteorologico che sembra essere segnato almeno fino agli ultimi giorni di luglio, infatti le ultimissime proiezioni dei modelli matematici ci dicono che molto probabilmente l’anticiclone africano sarà il protagonista indiscusso di questo periodo.

Come detto in apertura aria fresca proveniente da nord potrebbe poi cambiare le carte in tavola verso fine mese, l’aspetto sicuramente più importante sarebbe la diminuzione delle temperature che tornerebbero verso valori adeguati al periodo, il rovescio della medaglia però potrebbe essere rappresentato da fenomeni atmosferici potenzialmente molto forti a causa dei contrasti termici.

IN CONCLUSIONE

Vedremo, fatto sta che stiamo sicuramente affrontando mese di luglio che rischia seriamente di passare alla storia come il più caldo di sempre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.