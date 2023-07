POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni meteo climatiche riguardanti la prima decade di agosto evidenziano una spiccata variabilità atmosferica. Confermano pertanto quanto emerso nel corso dei precedenti approfondimenti, ovvero l’Italia potrebbe registrare nuovi picchi di caldo (non però paragonabili a quelli di luglio) alternati a vivaci rinfrescate.

Tale variabilità trarrebbe origine del cambio di circolazione che si sta verificando a livello europeo, un cambiamento che vede un’ampia struttura ciclonica posizionata sul Nord Europa ma in grado di estendere la propria influenza verso il Mediterraneo. L’aria fresca nord atlantica potrebbe pertanto raggiungerci con maggiore facilità.

IL METEO A BREVE TERMINE

Proprio in queste ore stiamo registrando un sostanziale cambiamento soprattutto a livello termico, infatti la rinfrescata si sta concretizzando così come previsto tempo fa. Una rinfrescata proveniente dal nord Atlantico è sostenuta da un incremento della ventilazione occidentale, pertanto oltre al tracollo delle temperature il fresco risente anche del vento.

Abbiamo parlato di tracollo termico non a caso, infatti dagli assurdi valori sopra media pregressi passeremo a temperature in linea con le medie stagionali o addirittura localmente al di sotto. Un vero e proprio capitombolo che si realizzerà in quattro e quattr’otto. Va detto però che sul finire della settimana tornerà a fare caldo.

AGOSTO PIU’ CLEMENTE

Caldo che in altre circostanze avremo considerato intenso, tenete conto infatti che tra sabato e domenica i termometri potrebbero superare quota 35 °C in varie località d’Italia. Ciò perché a 1500 m di quota si vedrà l’isoterma 20 °C su gran parte dello stivale.

Per quanto riguarda invece la prima settimana di agosto a quanto pare potrebbe realizzarsi una nuova consistente rinfrescate stavolta potrebbe anche accompagnarsi a un incremento dell’instabilità atmosferica lungo lo stivale. Ipotesi che comunque andremo a trattare più nel dettaglio nel corso dei prossimi giorni.

IN CONCLUSIONE



Diciamo che agosto sembrerebbe partire con un altro piglio rispetto a luglio, un piglio probabilmente più clemente ma guai a sottovalutare le potenzialità dell’anticiclone africano che nel frattempo rimarrà arroccato non distante dalle nostre regioni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.