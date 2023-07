POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nel corso delle ultime ore i modelli matematici hanno cambiato le carte in tavola, un cambiamento delle condizioni meteo climatiche che dovrebbe subentrare già nella primissima fase della prossima settimana.

Di cosa si tratta? Molto semplicemente dell’attesa rinfrescata, il refrigerio infatti è destinato ad anticipare i tempi irrompendo sul Mediterraneo nella giornata di martedì. Aria fresca oceanica dovrebbe raggiungere l’Italia costringendo la bolla sahariana dalla temporanea ritirata, da segnalare un vero e proprio tracollo delle temperature che in men che non si dica dovrebbero riportarsi praticamente ovunque in linea con le medie stagionali.

Per quanto riguarda la prima settimana di agosto ci saranno molto probabilmente delle novità delle quali riparleremo tra non molto.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle prossime ore però dovremmo fare i conti con una nuova accelerata dell’anticiclone africano, accelerata che nella giornata di lunedì porterà il motore sahariano a pieno regime. Molto probabilmente le regioni del centro-sud e le due isole maggiori torneranno a sperimentare temperature altissime, diffusamente al di sopra dei 40 °C.

In qualche caso si andrà nuovamente al di sopra dei 45 °C, ragion per cui non possiamo escludere che qualche record di temperatura possa essere addirittura ritoccato verso l’alto. Per quanto riguarda le regioni del Nord diciamo che qui la calura sarà meno violenta e continueranno verificarsi temporali particolarmente pesanti, soprattutto nella giornata di lunedì dove l’instabilità sarà diffusa su gran parte del settore.

AGOSTO CON NOVITA’

Poi come detto martedì arriverà finalmente il fresco, la ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali farà sì che l’aria fresca oceanica si propaghino rapidamente a tutte le regioni, una propagazione che servirà a riportare le temperature su valori più consoni al periodo. Attenzione però che localmente potrebbero esserci violenti temporali.

Per quanto riguarda la prima settimana di agosto molto probabilmente avremo a che fare in primis con una nuova impennata delle temperature su gran parte delle nostre regioni, anche se molto probabilmente non si raggiungeranno i valori folli degli ultimi giorni. Dopodiché potrebbe subentrare un’altra rinfrescata oceanica.

IN CONCLUSIONE



Novità meteo sicuramente importanti quelle che vi stiamo proponendo, novità che comunque andranno confermate nel corso dei prossimi giorni anche se sulla rinfrescata di martedì ormai non sembrano esserci più molti dubbi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.