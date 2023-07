POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando i modelli matematici possiamo dirvi che le condizioni meteo climatiche potrebbero cambiare drasticamente nel corso dell’ultima settimana di luglio. Un cambiamento che, se confermato, potrebbe esporre le nostre regioni a fenomeni atmosferici particolarmente violenti.

Aria molto fresca da nord sembrerebbe in grado di puntare il Mediterraneo costringendo l’anticiclone africano alla ritirata. Le temperature calerebbero in modo sostanziale, questo calo non farebbe altro che innescare contrasti termici pesantissimi in virtù dell’energia termica presente sui nostri mari.

A quel punto potrebbero scatenarsi temporali molto violenti, temporali anche a carattere di nubifragio sostenuti da potenti grandinate.

IL METEO A BREVE TERMINE

In tema di temporali dobbiamo dire che nel corso delle ultime ore abbiamo già avuto un assaggio nelle regioni settentrionali o comunque in alcune zone del Nord Italia dove le precipitazioni sono state violente.

Diciamo però che da qui al 20 luglio il tema dominante sarà sicuramente il caldo africano, caldo che molto probabilmente raggiungerà punte record a cavallo tra il weekend è la prima metà della prossima settimana.

Sarà quello infatti il momento in cui la bolla rovente sahariana avrà maggior peso specifico su gran parte del nostro territorio.

FINE LUGLIO TURBOLENTO

Non è questa la sede nella quale parlare di temperature previste, tuttavia possiamo dirvi che con ogni probabilità alcune località d’Italia potrebbero sfiorare quota 50 °C.

Riprendendo quanto scritto in apertura dovremo prestare molta attenzione all’ultima settimana di luglio perché come detto i contrasti termici potrebbero generare fenomeni altrettanto estremi. Quasi sicuramente la calura terminerà di schianto.

IN CONCLUSIONE



Insomma, rischia di essere un mese di luglio da record o comunque da ricordare prima per il caldo poi per i fenomeni violenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.