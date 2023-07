POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Partiamo da una notizia sicuramente non buona, infatti gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici ci dicono che le eccezionali condizioni meteo climatiche registrate finora potrebbero protrarsi fino agli ultimi giorni di luglio. Diciamo che le sole regioni a godere di un po’ di refrigerio in questo periodo dovrebbero essere quelle settentrionali, dove peraltro potrebbero continuare ad abbattersi violentissimi temporali.

Per quanto riguarda il resto d’Italia, invece, a partire da domenica si prospetta un nuovo consistente rialzo delle temperature. Non che in queste ore stiamo scendendo chissà quanto, però una lieve contrazione la stiamo comunque registrando. Bene, nei prossimi giorni la colonnina di mercurio raggiungerà nuovamente picchi eccezionali, molto probabilmente sentiremo parlare di record termici in svariate città d’Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto proprio in queste ore stiamo registrando una lieve contrazione delle temperature, temperature che comunque si manterranno al di sopra della media praticamente ovunque. La contrazione più significativa riguarda le regioni del Nord dove si stanno continuando ad abbattere localmente violenti temporali.

Nel corso del fine settimana la situazione non subirà grossi cambiamenti, soltanto a partire dalla seconda parte di domenica l’anticiclone africano tornerà a spingere con decisione sull’acceleratore a partire dalle due isole maggiori e dalle regioni centro-meridionale.

FINE LUGLIO, SPERANZA REFRIGERIO

La seconda fase di questa lunga ondata di calore sarà ancora più cattiva della prima, come detto rischiamo seriamente di dover parlare di record termici a più riprese.

Tra l’altro, lo abbiamo scritto in apertura, gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici stanno procrastinando più a lungo la durata di questa fase. Per poter sperare in un po’ di refrigerio molto probabilmente dovremo attendere gli ultimissimi giorni di luglio, quando l’aria fresca da nord potrebbe effettivamente riuscire a scalfire la resistenza dell’anticiclone africano.

IN CONCLUSIONE



Insomma, prima di decretare la fine di questa ondata di caldo dovremo partire ancora altissima temperature e soprattutto l’afa.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.