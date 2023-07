POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Agosto 2023 ricco di grandi novità meteo climatiche. Il ribaltone che sta per investire tutte le nostre regioni, soprattutto dal punto di vista delle temperature, rischia di avere importanti ripercussioni nella prima decade del prossimo mese.

Ripercussioni dovute ad un cambio di circolazione sull’Europa occidentale, laddove le correnti atlantiche che avranno modo di penetrare con maggior vigore provando poi ad estendersi in direzione sud-sud-est.

Diciamo che nel corso della prima decade del prossimo mese molto probabilmente avremo una discreta altalena termica e non mancherà occasione per altri temporali di una certa intensità.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le ultime ore sono state realmente incredibili, da un lato infatti si registravano le più alte temperature europee dall’altro lato si registravano temporali di intensità mai vista prima.

Fortunatamente la situazione sta per cambiare, infatti l’aria fresca proveniente dall’oceano Atlantico si getterà sulle nostre regioni determinando un vero e proprio tracollo delle temperature. Tenete conto che si passerà da anomalie positive anche di oltre 15 °C a quella che possiamo definire la normalità termica di questo periodo. Significa che si perderanno 10-15 °C un po’ dappertutto.

AGOSTO PIU’ CLEMENTE

Come dicevamo in apertura il mese di agosto potrebbe riservare non poche sorprese, diciamo che non mancherà occasione per nuove risalite termiche importanti, tuttavia possiamo dirvi che almeno fino al 10 agosto il caldo non dovrebbe raggiungere picchi allucinanti visti nei giorni scorsi.

Più che altro avremo una discreta alternanza termica, ciò perché le correnti atlantiche come già scritto in apertura potrebbero riuscire ad impattare con più facilità sul Mediterraneo centrale determinando altre rinfrescate ed anche una certa instabilità atmosferica.

IN CONCLUSIONE



Buone notizie quindi, buone notizie soprattutto sul fronte delle temperature viste considerato che ci lasceremo alle spalle un mese di luglio che tutti gli effetti passerà alla storia su gran parte d’Italia come il mese di luglio più caldo di sempre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.