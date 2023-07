POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Anzitutto dobbiamo dirvi che i modelli matematici hanno procrastinato quella che possiamo definire una svolta meteo climatica importante. Inizialmente si parlava dell’ultima decade di luglio, poi dell’ultima settimana, infine degli ultimi giorni del mese. Il fatto tuttavia che i centri di calcolo internazionali continuino a confermarci la discesa delle temperature ci fa stare relativamente tranquilli.

Il relativamente è dovuto dal fatto che in presenza dell’anticiclone africano per poter cambiare le carte in tavola occorre parecchia energia. Energia che potrebbe arrivare dal nord Europa e che potrebbe miscelarsi con l’enorme quantità di energia termica immagazzinata sui nostri mari. Ciò significa che oltre al calo termico potrebbe scatenarsi violenta instabilità atmosferica.

IL METEO A BREVE TERMINE

I prossimi giorni saranno veramente terribili. L’anticiclone africano infatti sta nuovamente accelerando, un’accelerata più violenta rispetto a quella della scorsa settimana difatti le temperature potrebbero raggiungere picchi più elevati.

Confermiamo il rischio che si possano superare diffusamente 40 °C, confermiamo altresì il rischio che in alcune zone d’Italia la colonnina di mercurio possa realmente superare quota 45 °C e in qualche caso sfiorare addirittura 50 °C.

Attenzione anche ai violenti temporali che potrebbero abbattersi nelle regioni del Nord Italia, laddove la circolazione fresca settentrionale continua ad avere comunque delle ripercussioni.

FINE LUGLIO, SPERANZA REFRIGERIO

Ripercussioni che sul finire del mese potrebbero estendersi anche altrove, infatti come detto in apertura i modelli matematici confermano una propagazione del fresco in direzione sud.

Questo porterebbe chiaramente una generale marcata diminuzione delle temperature che a quel punto si riporterebbero su valori più consoni al periodo, allo stesso tempo potrebbero scatenarsi contrasti termici particolarmente violenti e quindi instabilità atmosferica altrettanto marcata. Il rischio temporali sarebbe altissimo, temporali che si potrebbero accompagnare a nubifragi, colpi di vento, grandinate.

IN CONCLUSIONE



Questo insomma quello che ci aspetta da qui a fine mese, poi ci proietteranno ad agosto e come già scritto da alcuni colleghi purtroppo le notizie non sono per niente incoraggianti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.