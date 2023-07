POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando attentamente i modelli matematici possiamo dirvi che si sta puntando decisi verso una svolta importante nel corso dell’ultima settimana di luglio. Le condizioni meteo climatiche dovrebbero infatti virare verso il fresco, allo stesso tempo però potrebbe subentrare un violento peggioramento del tempo a causa dei forti contrasti termici che si potrebbero scatenare sui nostri mari.

Tenete conto infatti che nel corso della prossima settimana avremo una nuova accelerazione dell’anticiclone africano, accelerazione che stavolta dovrebbe portare addirittura temperature più alte rispetto a quelle già assurde registrate negli ultimi giorni. Questo non farà altro che accumulare ulteriore energia termica sul Mediterraneo.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore stiamo assistendo a una lieve contrazione delle temperature, se preferite stiamo assistendo a una lieve contrazione dell’ondata di calore ma continuerà pur sempre a far tanto caldo. Segnaliamo poi il rischio di violenti temporali nelle regioni settentrionali, laddove l’aria fresca che continua a scorrere a Nord delle Alpi dovrebbe riuscire a insinuarsi più facilmente.

La situazione peggiora nuovamente a partire da domenica, non a caso parliamo di peggioramento perché le temperature attese saranno veramente insopportabili. Si potrebbero superare 40 °C in tantissime città d’Italia, localmente pensate si potrebbe addirittura andare oltre i 45 °C. Il tutto condito da tassi di umidità relativa elevati, quindi potremmo parlare tranquillamente di caldo afoso.

FINE LUGLIO TURBOLENTO

Riprendendo quanto scritto in apertura dobbiamo dirvi che qualora le proiezioni dei centri di calcolo internazionali si rivelassero corrette gli ultimi giorni di luglio potrebbero riservare veramente colpi di scena.

Oltre al crollo delle temperature, che però tornerebbero in linea con le medie stagionali, abbiamo detto che i contrasti termici potrebbero generare fenomeni potenzialmente violenti. Si tratterebbe chiaramente di temporali, nubifragi, grandinate, colpi di vento.

IN CONCLUSIONE



Un quadro sicuramente non roseo quello che si prospetta all’orizzonte, sia per quanto riguarda l’intensità del caldo sia per quanto riguarda il possibile peggioramento di fine mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.