POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I giorni scorsi avevamo posto l’accento su un quadro meteo climatico potenzialmente eccezionale, eccezionale ovviamente dal punto di vista del caldo africano. Col passare dei giorni i modelli matematici hanno evidenziato un andamento termico preoccupante, sia per la durata dell’ondata di calore sia per l’entità della stessa.

Sembra infatti che il peggio debba ancora arrivare, le temperature potrebbero salire ancora nel corso del prossimo weekend raggiungendo alle varie quote di riferimento livelli veramente preoccupanti. A 1500 m di quota, ad esempio, in varie regioni d’Italia si potrebbero raggiungere punte di 30 °C. Questo significa che sul livello del mare o comunque in zone con particolari microclimi le massime potrebbero addirittura superare quota 45 °C.

IL METEO A BREVE TERMINE

Detto pertanto che il clou del caldo non è stato ancora raggiunto diciamo che picchi di questa prima accelerazione africana stanno per interessarci.

Infatti nelle primissime fasi di questa settimana i termometri potrebbero raggiungere punte di 45 °C tra le due isole maggiori e il sud Italia. Anche altrove non si scherzerà affatto, infatti non mancheranno punte di circa 40 °C in diverse città dello stivale.

Sono valori veramente alti, resi poi insopportabili purtroppo dall’innalzamento dei tassi di umidità che renderanno ondata di calore opprimente.

LUGLIO COMPROMESSO

Possiamo senz’altro parlare di un luglio compromesso sia dal punto di vista termico sia dal punto di vista dei fenomeni estremi.

Infatti detto che le temperature più alte devono ancora arrivare dobbiamo anche mettervi in guardia da ciò che potrebbe accadere nel corso dell’ultima settimana mensile. Alcuni modelli matematici vedrebbero l’ingresso di aria fresca di matrice oceanica, comunque aria fresca che se confermata potrebbe far esplodere contrasti termici pericolosissimi.

A quel punto potrebbero scatenarsi fenomeni veramente violenti, ovvero temporali a carattere di nubifragio e pesantissime grandinate.

IN CONCLUSIONE



Ipotesi quest’ultima che chiaramente andrà confermata nei prossimi giorni ma prima o poi questa ondata di calore finirà potrebbe terminare malissimo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.