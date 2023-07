POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici continuano a proporci interessanti novità riguardanti il quadro meteo climatico di inizio agosto. Un quadro meteo climatico che dovrebbe proporci una svolta, sicuramente una svolta imponente se paragoniamo lo scenario termico in divenire a quello che stiamo affrontando in questo lungo periodo di luglio.

Le temperature infatti dovrebbero diminuire, una diminuzione che dovrebbe partire dalle regioni del Nord per poi propagarsi nel resto d’Italia. Va detto però che in questo momento vi sono ancora alcune incertezze riguardanti principalmente l’entità del calo termico, un calo termico che come spesso capita non sarà per tutti della stessa portata.

Importante però, questo dobbiamo dirlo, è che la situazione cambi perché questo caldo atroce sta iniziando a creare non pochi problemi.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore, ad esempio, stiamo registrando una piccola contrazione termica rispetto ai chi di caldo record dei giorni scorsi. Tuttavia non si tratta certamente di un ritorno alla normalità, anzi le temperature si stanno mantenendo abbondantemente al di sopra delle medie stagionali.

Purtroppo le notizie non sono buone, infatti tra domenica e martedì prossimi la bolla rovente sahariana dovrebbe ripresentarsi più cattiva che mai, anche stavolta nelle regioni del centro-sud e nelle due isole maggiori i termometri potrebbero raggiungere livelli. Ci aspettiamo che le massime localmente possano nuovamente superare quota 45 °C.

AGOSTO CON NOVITA’

È la vera novità potrebbe essere rappresentata da una contrazione termica più consistente nel corso della prima settimana di agosto, tuttavia come abbiamo evidenziato in apertura in questo momento ancora non è chiaro se si tornerà in media termica su tutte le regioni.

Sicuramente però con l’intervento dell’aria fresca atlantica calerà l’umidità quindi anche laddove il caldo dovesse persistere (comunque in misura nettamente inferiore) si starebbe notevolmente meglio. Da valutare poi eventuali violenti temporali in alcune zone dello stivale, soprattutto al Centro Nord.

IN CONCLUSIONE



Agosto che pertanto potrebbe iniziare sotto una stella diversa, va detto però che l’anticiclone africano non si allontanerà troppo dalle nostre regioni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.