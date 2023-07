POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando con molta attenzione le proiezioni dei modelli matematici possiamo dirvi che l’ondata di caldo, ormai imminente, potrebbe durare più del previsto. Condizioni meteo climatiche sicuramente non piacevole, infatti mentre inizialmente si potrà parlare di caldo torrido successivamente dovremo parlare di caldo afoso.

La permanenza dell’anticiclone africano infatti non farà altro che facilitare un accumulo di vapore acqueo nella massa d’aria rovente proveniente dal Sahara. Caldo afoso che, lo sappiamo, è il peggiore di tutti perché letteralmente insopportabile.

Come dicevamo tale ondata di calore potrebbe protrarsi oltre il 20 luglio, con ulteriore accelerazione termica tra circa una settimana.

IL METEO A BREVE TERMINE

Ormai ci siamo, il weekend sta per iniziare e con esso arriveranno le termiche più importanti dell’anticiclone africano.

Tra domenica e la prima parte della prossima settimana i termometri potrebbero facilmente superare quota 40 °C in molte città d’Italia, soprattutto al centro-sud e nelle due isole maggiori. Termometri che localmente, pensate, potrebbero addirittura raggiungere punte di 45 °C.

L’ondata di calore sarà in grado di propagarsi anche in direzione del Nord Italia, dove comunque le temperature dovrebbero risultare un po’ meno estreme anche se in un contesto di alta umidità relativa.

LUGLIO AFRICANO

Ebbene sì, come detto in apertura l’anticiclone africano potrebbe persistere per un lungo periodo, probabilmente per una decina di giorni.

Situazione sicuramente non facile, anche perché più farà caldo più il Mediterraneo si riscalderà e nel momento in cui dovesse arrivare qualche spiffero di aria fresca potrebbero scatenarsi fenomeni violenti. Ipotesi quest’ultima che potrebbe verificarsi nell’ultima parte del mese.

IN CONCLUSIONE



Luglio che pertanto, come peraltro previsto anche dai nostri colleghi, da realmente assumendo connotati africani duraturi. Forse anche di portata eccezionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.