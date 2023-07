POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il protagonista indiscusso dei prossimi 10 giorni sarà molto probabilmente il gran caldo africano. Le condizioni meteo climatiche, infatti, si stanno orientando pesantemente in quella direzione ed è ormai imminente il consolidamento della struttura anticiclonica subtropicale.

Struttura anticiclonica che, lo ripetiamo, dovrebbe persistere il blocco almeno fino al 20 luglio. Peraltro secondo alcuni modelli matematici proprio in quel periodo potrebbe nuovamente spingere sull’acceleratore intensificando ancor di più il caldo.

Vi saranno comunque delle regioni, segnatamente il nord Italia, che continueranno ad essere interessate da pesanti temporali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il secondo weekend di luglio è ormai alle porte, un weekend che si preannuncia davvero insopportabile. Le temperature infatti continueranno a salire almeno sino a domenica, tra domenica e lunedì un po’ tutti i modelli matematici concordano nel picco dell’ondata di calore.

Le temperature più alte potrebbero raggiungere, pensate, quota 45 °C. Tra le regioni più a rischio segnaliamo sicuramente la Sardegna, la Sicilia ma anche alcune zone del sud Italia. Altrove non che non faccia caldo, infatti la soglia dei 40 °C potrebbe essere superata in molte località del centro-sud.

Per quanto riguarda il nord dobbiamo dire che ci si aspetta anche in questo caso un’intensificazione del caldo.

LUGLIO A RISCHIO

Inutile girarci attorno, si rischia seriamente che luglio possa continuare sui binari del caldo atroce africano.

Tuttavia c’è da dire che nel corso dell’ultima decade non escludiamo qualche interessante novità evolutiva. Alcuni centri di calcolo internazionali ipotizzano un abbassamento della circolazione di aria fresca associata a un’ampia struttura di bassa pressione persistente sul Nord Europa.

Tale circolazione, qualora dovesse riuscire a penetrare all’interno dell’alta pressione, potrebbe innescare un peggioramento davvero consistente. Il rischio di fenomeni violenti potrebbe essere concreto.

IN CONCLUSIONE



Insomma, chi aspettava il caldo con impazienza molto probabilmente tra qualche giorno rimpiangerà questo desiderio perché diciamocelo chiaramente: questa non è l’estate mediterranea.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.