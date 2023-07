POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici sembrano ormai orientati verso una direzione ben precisa, ovvero verso quelle condizioni meteo climatiche africane che abbiamo ampiamente descritto nei precedenti approfondimenti.

L’anticiclone subtropicale infatti sta per prendere il sopravvento, confermiamo difatti un’accelerazione impressionante della calura nel corso del weekend ma stante le ultimissime interpolazione dei vari centri di calcolo internazionali possiamo dirvi che molto probabilmente l’ondata di caldo si protrarrà almeno sino al 20 luglio.

Ovviamente come spesso capita alcune regioni d’Italia resteranno un po’ ai margini, segnatamente quelle del Nord Italia dove le ingerenze atlantiche potrebbero essere più marcate.

IL METEO A BREVE TERMINE

Negli ultimi giorni abbiamo registrato un generale rialzo delle temperature in tutto il centro-sud e tra le due isole maggiori, al Nord invece gli sbuffi oceanici continuano ad innescare instabilità diurna localmente potente con fenomeni anche di una certa portata.

Nei prossimi giorni diciamo che lo scenario non subirà sostanziali modifiche se non come detto nelle regioni del centro-sud, in Sardegna, in Sicilia dove l’anticiclone africano prenderà letteralmente il sopravvento. Si prospetta un fine settimana rovente, infatti in alcune località la colonnina di mercurio potrebbe addirittura raggiungere punte di 45 °C.

LUGLIO COMPROMESSO

Riprendendo quanto scritto in apertura possiamo dirvi che da qui al 20 luglio non dovrebbero esserci sostanziali novità, al più si potrebbero verificare fenomeni ancora più consistenti nelle regioni settentrionali laddove la circolazione atlantica potrebbe ricacciare indietro l’assalto africano.

Per eventuali cambiamenti molto probabilmente dovremo aspettare l’ultima decade mensile, allorquando il flusso oceanico potrebbe riuscire a insidiare il trono dell’anticiclone subtropicale scatenando instabilità atmosferica più diffusa ma soprattutto facendo calare finalmente le temperature.

IN CONCLUSIONE



Siamo ormai alle porte di una delle ondate di caldo più potenti dell’estate ma molto probabilmente risulterà una delle più intense degli ultimi anni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.