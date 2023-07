POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che la prima decade di agosto molto probabilmente sarà caratterizzata da un’importante saliscendi termico. Diciamo che la variabilità atmosferica di cui abbiamo parlato nei precedenti approfondimenti viene confermata dai più importanti centri di calcolo internazionali.

È imminente il ritorno del caldo, un’ondata di caldo che sicuramente non sarà paragonabile alle precedenti ma che comunque sarà in grado di portare massime superiori a 35 °C in molte città d’Italia. Se non avessimo vissuto l’incredibile calura di luglio avremo comunque parlato di un’ondata di calore importante.

Poi molto probabilmente ci sarà spazio per una nuova consistente rinfrescata, probabilmente associata anche a forti temporali. Dopodiché potrebbe tornare nuovamente il caldo africano.

IL METEO A BREVE TERMINE

La rinfrescata delle ultime ore è stata veramente incisiva, le temperature sono letteralmente crollate su tutte le nostre regioni spazzando definitivamente via la grande calura sahariana. Localmente non sono mancati intensi temporali, ma diciamo che l’effetto più evidente e consistente è stato appunto quello termico.

Temperature che smetteranno discendere già nelle prossime ore e che nel corso del fine settimana dovrebbero riprendere a salire praticamente ovunque. Un rialzo innescato da una massa d’aria calda comunque subtropicale che come detto in apertura potrebbe portarci picchi di temperatura massima superiore a 35 °C in varie località d’Italia.

AGOSTO ALTALENANTE

Nel primo fine settimana di agosto molto probabilmente avremo una nuova incisiva rinfrescata, stavolta potrebbe avere una traiettoria molto più settentrionale rispetta la precedente quindi determinare un abbassamento delle temperature più marcato ma anche una maggiore instabilità atmosferica.

I temporali potrebbero risultare più diffusi e localmente violenti. Dopodiché, carte alla mano, l’anticiclone africano potrebbe nuovamente tornare sulle nostre regioni e anche stavolta la bolla rovente sahariano potrebbe portar temperature particolarmente elevate.

IN CONCLUSIONE



Insomma, agosto sembra voler confermare nella prima decade quella variabilità atmosferica che da giorni ci viene mostrata un po’ da tutti i modelli matematici.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.