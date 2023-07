POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando le proiezioni dei principali modelli matematici possiamo dirvi che le condizioni meteo climatiche sono destinate a cambiare pesantemente nel corso della prossima settimana.

Un cambiamento drastico se consideriamo quello che sta accadendo in queste ore, infatti l’aria fresca Nord atlantica sta affluendo nel Mediterraneo centrale provocando l’atteso un ridimensionamento delle temperature ed anche una fase instabile temporalesca localmente violenta.

Nel corso della prossima settimana, invece, l’anticiclone africano prenderà letteralmente il sopravvento facendo letteralmente esplodere una violenta ondata di caldo.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste prime ore di luglio il quadro meteo climatico è condizionato da una massa d’aria fresca proveniente dal nord Atlantico, massa d’aria fresca che sta provocando ovviamente in calo delle temperature ed anche una fase di instabilità atmosferica particolarmente marcata.

Non sono infatti mancati nubifragi temporaleschi nelle regioni settentrionale ma localmente anche in quelle centrali e sulla Sardegna. Instabilità che proseguirà nelle prossime ore per poi lasciare strada partire da domenica a un graduale miglioramento.

LUGLIO SCATENATO

Miglioramento che sarà ovviamente più consistente nel corso della prossima settimana, allorquando l’anticiclone africano come detto prenderà letteralmente il sopravvento determinando un’ondata di caldo progressivamente violenta.

Le proiezioni termiche infatti ci dicono che su alcune regioni d’Italia la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere picchi di temperatura massima di oltre 40 °C. Regioni settentrionali inizialmente potrebbero trovarsi un po’ ai margini, influenzate ancora da una circolazione di origine atlantica, poi però il caldo africano dovrebbe prendere il sopravvento anche su queste zone.

IN CONCLUSIONE



Insomma, stiamo entrando nel clou dell’estate 2023 e le condizioni meteo climatiche rischiano realmente di orientarsi nuovamente su frequenze marcatamente africane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.